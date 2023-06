Още една жертва вследствие на атаката по родния град на Зеленски

Вече има 12 загинали от нападението в Кривой Рог: в болницата е починал 67-годишен мъж , който е имал 80 % изгаряния по тялото.

Общо 38 души са ранени. В болниците все още се намират 11 ранени. 9 - тежки, съобщи ръководителят на Днепропетровска област Сергей Лисак.

The number of dead as a result of the #Russian attack on #KryvyiRih has increased to 12.



Another person died in hospital due to burns.