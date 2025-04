Още F-16 и дрон-убиец на "Шахед": Визитата на белгийския премиер в Украйна (ВИДЕО)

Белгия ще достави на Украйна два изтребителя F-16 тази година и още два следващата година. Това стана ясно от посещението на белгийския премиер Барт де Вевер в Киев, където той обяви, че страната му дава 1 млрд. евро военна помощ на Украйна за 2025 година, предаде "Европейска правда".

Де Вевер отбеляза голямото значение на белгийското военно производство, разположено в Украйна, и обяви подписването на четири вида договори.

"Трябва да помогнем на Украйна да развие своите отбранителни способности и също трябва да съживим Европа срещу новата агресия на Русия. Ние се интересуваме от перспективата за инвестиции в Украйна и генериране на възможности за нашия военно-промишлен комплекс", каза Де Вевер.

Още: F-16 от Белгия за Украйна ще има - какви и кога: Говори белгийският премиер

Белгийският премиер видя и нов украински дрон, който е ловец на известните ирански дронове клас "Шахед", които Русия разви и ползва за масирани въздушни атаки срещу цели в Украйна. Според информацията, безпилотният летателен апарат вече е свалил над 20 "Шахед"-а и десетина руски разузнавателни дрона.

🚀 Ukraine has unveiled a drone that shoots down Shaheds. In 2 months: 20+ Shaheds & nearly 10 recon UAVs destroyed. Operates up to 5 km high, speeds up to 200 km/h. pic.twitter.com/J3XBadyiyR

🚀 Ukraine has unveiled a drone that shoots down Shaheds. In 2 months: 20+ Shaheds & nearly 10 recon UAVs destroyed. Operates up to 5 km high, speeds up to 200 km/h. pic.twitter.com/J3XBadyiyR

За този дрон няма много подробности, но на 8 март, на страницата си във Facebook украинските сухопътни сили представиха дрона Lucky Strike, който има такава функция - той е ловец основно на разузнавателни дронове:

Още: Украйна показа новите си дронове, с които вече разрушава руска техника (СНИМКИ И ВИДЕО)

Де Вевер посети и Буча, като не сдържа сълзите си, гледайки снимките на извършените там от руснаците зверства. "Толкова е трудно да гледам тези снимки", каза белгийският премиер, борейки се със сълзите си. Той също така сподели дълбоката си лична връзка с Украйна: "Баща ми често пътуваше тук след разпадането на СССР и имаше много приятели в Украйна".

Belgium's PM in Tears After Seeing Russian Atrocities in Bucha



Belgian Prime Minister Bart De Wever was visibly shaken during his visit to Bucha, Kyiv region, after seeing photos of the horrific acts committed by Russian forces.



"It's so hard to look at these photos," he said,… pic.twitter.com/Xk3Erz19jZ