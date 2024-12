Още F-16 за Украйна, уникално ВИДЕО как хеликоптер сваля дрон "Шахед"

Новината на деня що се отнася до украинските ВВС е доставката на втора партида F-16 от Дания, което беше обявено сутринта от украинския президент Володимир Зеленски.

"Първата партида самолети F-16, предоставени от датчаните, вече сваля руски ракети и спасява нашите хора и нашата инфраструктура. Сега нашият въздушен щит е допълнително подсилен. Ако всички партньори бяха толкова решителни, руският терор щеше да стане невъзможен", написа украинският президент в официалния си канал в Телеграм.

Но на този фон беше публикувано и видео от операция, при която украински военен хеликоптер Ми-8 успява да свали руски дрон "Шахед". Кадрите са уникални, защото заснемат случващото се отстрани - използването на такива хеликоптери за сваляне на "Шахед"-и беше дискутирано преди известно време в руските военнопропагандни канали в Телеграм с особено неудоволствие: Путин се перчи, проблемите му с Украйна растат: Данни кой колко дезертира (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ukrainian Mi-8 helicopters successfully intercepted and downed a Shahed-136 attack drone. The UAV was escorted out of the populated area and neutralized in a forested zone. pic.twitter.com/ZFtABWZX06