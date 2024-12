Путин се перчи, проблемите му с Украйна растат: Данни кой колко дезертира (ОБЗОР - ВИДЕО)

Разполагането на руски балистични ракети "Орешник" в Беларус не значи увеличена опасност за руски удари срещу Украйна или НАТО – предвид, че Руската федерация вече използва свръхзвукови ракети "Кинжал", балистичните "Искандер" и крилатите Х-101 регулярно за удари в Украйна. Този "жест" всъщност е и опит на беларуския диктатор Александър Лукашенко да "позира" и да твърди, че има независима воля от тази на издирвания от Трибунала в Хага свой руски колега Владимир Путин, защото щял да има "Орешник" под свой контрол. Това твърди в своя дневен анализ на войната в Украйна американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW): Лукашенко помоли Путин за "Орешници", диктаторът благосклонно обеща (СНИМКИ)

Че Путин се притеснява от случващото се в Курска област вече има видим знак – назначението на нов губернатор на мястото на Алексей Смирнов. Тази смяна идва след като говорителят на Путин Дмитрий Песков, председателят на Думата Вячеслав Володин и руският министър на транспорта Роман Старовойт, който беше губернатор на Курска област преди Смирнов, говориха как Смирнов е сменен тъй като не е адекватен що се отнася до помощта за т.нар. бежанци от Курска област – новият губернатор Александър Хинщейн щял да се справи, коментира ISW. Колко ще се справи, бъдещето ще покаже – но действията на руския диктатор изглежда са отговор на растящото социално недоволство в Курска област и опит да се отвлече малко вниманието от факта, че руската армия не може да се справи с украинската там: Пожар в газова станция в Русия, дъжд от дронове за добре дошъл на новия губернатор на Курск (ВИДЕО)

На този фон – The Washington Post публикува материал, според който заради западните санкции Русия е принудена да купува по-нискокачествени двигатели от Китай за дроновете си "Шахед" и това влияе на качествата на безпилотните апарати, особено по отношение на маневрирането, за да се избегне огънят на ПВО. Руски източници твърдят пред американската медия, че дроновете са почнали все по-често да правят "внезапни резки завои", да влизат в свредели и да се разбиват, след като не би трябвало. А украинският президент Володимир Зеленски обяви рано тази сутрин, че втора пратка изтребители F-16 от Дания вече е доставена в Украйна.

Russian/Iranian Shahed-136 attack drone, and the Ukrainian AAA technical that downed it. pic.twitter.com/tnR02GqS4T

Американската новинарска агенция Bloomberg също обръща внимание на проблема с дезертьорството в Украйна – 96 000 отворени криминални производства срещу напуснали позициите си или частите си украински войници от началото на пълномащбната война. Факт е, че феноменът се засилва особено през 2024 година – заради умората, липсата на ротация, но и сигнали за неадекватни командири на отделни звена, което не се харесва на подчинените им войници. Само че и американската медия, на база информацията си от Украйна, пише, че между 40% и 60% от самоволно напусналите украински войници впоследствие се връщат в армията и то доброволно. Случаите на дезертьорство всъщност са доста по-малко от самоволно напускане, съгласно данните на украинската главна прокуратура. За сравнение, според руската информационна платформа "Медиазона" към август, 2024 година руските съдилища гледат над 10 000 случая на бягство от руската армия, като в началото на годината е имало удвояване на случаите на бягство спрямо края на юли, 2023 година – но и наказанията в Русия за бягство и дезертьорство са далеч по-строги от тези в Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски издаде указ в края на ноември, с който на избягали войници се опрощава отнемането на заплати и социални привилегии, ако се върнат до Нова година – и за ден-два цели 3000 се върнаха: Дезертьорите в Украйна: Феномен за формиране на по-добра армия

Руското опозиционно издание "Важни истории" съобщи, че 20% от завършилите през 2022 година руски офицери в Донецкото военно училище вече са загинали в Украйна. Става въпрос за 17 от 74 военни с чин лейтенант. Този випуск е едва третият на училището, което се появи с руската окупация на Донецк - общо от учебното заведение за излезли 294 офицери, 29 от тях вече са мъртви т.е. всеки десети възпитаник на училището вече е мъртъв.

Интензивността на военните действия в Украйна за трети пореден ден почти не се променя, има много лек спад. За денонощието на 6 декември е имало 177 бойни сблъсъка, като това е с 6 по-малко на дневна база. Почти няма промяна и в броя на хвърлените от руснаците авиобомби – 36 т.е. само с 5 повече на дневна база: Ефектът от далекобойните удари: Русия трудно използва вече най-страшното си оръжие. И още – около 4000 обстрела на руската артилерия, т.е. отново спад, с 200 снаряда.

Този път най-горещото направление е било Покровското – 48 руски пехотни атаки там са отбити от украинската армия. В Кураховското направление е имало 35 руски пехотни атаки, както и още 21 във Времеевското, което е спомагателно от юг на Кураховското. Предвид посочените от украинския генщаб места на боеве изглежда няма голям руски пробив – ситуацията в подробности в тези най-тежки участъци на фронта можете да си припомните в този материал: Ким Чен Ун трябва да прати на Путин още няколко армии: Руските загуби в Украйна пак биха рекорд (ОБЗОР – ВИДЕО)

Още по 14 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление и в Курска област, 9 руски пехотни атаки са станали факт в Купянското направление. Трябва ни повече артилерия, с идването на зимата намалява ефективността на дроновете, предупреждават украински военни канали в Телеграм. Но и с дронове се справят доста добре - контролират опитите на руснаците да преминат река Оскол и да установят по-големи укрепени плацдармове на западния ѝ бряг, макар че руският пропагандист и военен кореспондент на "Известия" Александър Сладков твърди как имало две малки преминавания на руснаците през Оскол и сега се водят жестоки боеве, за да бъдат удържани:

(КАРТА) Украинският телеграм канал "Офицер+", който е създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, предупреждава, че все повече логистични пътища към Покровск стават много опасни, особено от югозапад. Точно откъм югоизток, от Селидово, руснаците хвърлят много сили, за да стигнат до Покровск, през село Шевченко и Новотроицко. Друг украински военен – Станислав Бунятов, с позивна Осман, който е оператор на дронове, разказва, че в горския парк при Шевченко руснаците са били спрени за кратко, обаче отново са влезли в парка от юг. Дори пътят Павлоград – Покровск т.е. от западна посока вече е опасен, там е регистрирано присъствие на руски FPV дронове. Всеки ден по 300-400 руски войници тръгват напред, половината биват убити и тежко ранени, но това не ги спира – целта е сега руснаците да заемат всички села около Покровск поне от изток, за да могат да отрежат с артилерийски огън снабдяването на града и да го затруднят максимално, обяснява Алекс.

За Кураховското направление Алекс признава, че на южния фланг на Курахово Илинка вече е превзета, сега боевете са при Романовка, но руски части вече са достигнали и Успеновка. Интересното е, че известният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" не обелва и дума за войната в Украйна – всичките му публикации за над 20 часа назад са посветени на други теми, най-вече Сирия: Момчето си отива: Съвети към Асад да бяга, Иран изтегля силите си от Сирия (ВИДЕО)

В Курска област - нищо ново:

The soldiers of the SSO UA REG TEAM, working in the Kursk region, successfully hit 7 Russian cars and 1 tank. They also destroyed 4 cars, a Tigr armored vehicle (or VPK URAL) and an MT-LB. pic.twitter.com/EGJs2Xobdu