Още над 130 дрона "Шахед" от Путин за Украйна, нито един не успя (ВИДЕО)

След безпрецедентната и най-мащабна комбинирана руска атака с ракети и дронове срещу Украйна, извършена сутринта на 13 декември, Руската федерация не се спря и изстреля цели 132 дрона "Шахед" срещу Украйна на 14 декември - това сочи официална информация на украинските ВВС, споделена в социалните мрежи.

Още: Отмъстихме за Таганрог: Русия на фона на 287 ракети и дронове по Украйна (ВИДЕО)

Според данните на украинските ВВС, 58 дрона са били свалени с мобилни огневи групи и ПВО, а други 72 са били приземени с електронно заглушаване. Последните 2 дрона са отклонени и са се върнали в Русия.

"Steel Border" brigade’s mobile fire team took down a Shahed drone on the Sumy front using a ZU-23-2 anti-aircraft gun. pic.twitter.com/iHiaC1T6pP

Украинският президент Володимир Зеленски специално благодари на украинските ВВС, като отново призова на Украйна да бъдат предоставени още ракетни ПВО системи Patriot, за да може украинското небе да стане непристъпно за въздушните орди на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

Вчера от 94 руски ракети само 9 преминаха през украинското ПВО, както и 2 дрона от общо 193 - вижте обаче какво причиниха те: Русия е предизвикала риск за ядрената безопасност при най-новата ракетна атака срещу Украйна

A Russian cruise missile shot down during yesterday's missile attack on Ukraine. In the back you can see air defense engage the target. pic.twitter.com/DOCoiiVugg