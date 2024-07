Осъденият на смърт германец в Беларус не e обжалвал? Какво се знае за делото срещу Рико Кригер

Германският военен лекар Рико Кригер, който беше осъден на смърт в Беларус, не е обжалвал присъдата. Това твърдят беларуските медии, които са под контрола на диктатора Александър Лукашенко.

Информацията гласи, че служителят на Германския червен кръст е отказал да дава показания и се е признал за виновен само по едно от обвиненията – агентурна дейност. Той бе обвинен в наемничество, шпионаж, тероризъм, създаване на екстремистка група, незаконни операции с огнестрелни оръжия и експлозиви и т.н.

Според неправителствената организация „Вясна“, обединяваща активисти от Беларус, обвиненията срещу Рико Кригер може да произтичат от предполагаемото му участие в полка „Кастус Калиновски“. Той, от своя страна, е съставен от беларуски доброволци и се бие в полза на Украйна във войната, подпалена от Русия.

Беларус е единствената страна в Европа, която все още прилага смъртното наказание.

#German citizen Rico Krieger has partially admitted guilt to one of six charges of "espionage activity" at his trial. He refused to testify further. pic.twitter.com/xHeSi0nBkw

Андрей Палуда - координатор на кампанията „Защитници на правата на човека срещу смъртното наказание“ - все пак предполага, че защитниците на Кригер са обжалвали.

„Практиката показва, че дори ако осъденият на смърт откаже сам да подаде жалба срещу присъдата, защитниците му го правят. Адвокатите обикновено се възползват от тази възможност. Въпреки че, разбира се, може да има различни сценарии“, казва той.

Правозащитникът обръща внимание на факта, че на етапа на разглеждане на жалбата присъдата може да бъде променена или делото да бъде изпратено за ново разглеждане.

Rico Krieger was sentenced to death in Minsk

❔When and how was the 29-year-old @roteskreuz_de employee arrested in Belarus?

❔What was the trial like and what was the German citizen accused of?

❔What is known about Rico Krieger?

❔What do the foreign ministries of #Belarus… pic.twitter.com/sMUa3T0X4r