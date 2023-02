Беларуски доброволци плениха бойци от "Вагнер", зоват хората на Пригожин да се предадат (ВИДЕО)

„Представител на „Вагнер“ дойде в затвора и предложи да направим договор – служим шест месеца и това е. След шест месеца ни издават някакви нови документи“, признават пленените наемници, които във видеото са с превръзки на очите и се вижда, че са били ранени.

Така те потвърждават стратегията на Пригожин да обещава помилване на затворници, които се бият за „Вагнер“ – в полза на Русия.

Kalinouski Regiment captured war prisoners!

Soldiers of the UAV unit named after Nikita Kryutsov captured the occupiers from the PMC "Wagner". We replenished the exchange fund and increased the chances for the exchange of our heroes who are held captive in the russian federation. pic.twitter.com/uQTOvLHXE1