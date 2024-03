От 1 март Русия е изгонена от комисията, регулираща корабоплаването по Дунав

"Дунавската комисия, една от най-старите международни организации в света, реши на своята 100-та юбилейна сесия през декември миналата година, по време на първото украинско председателство, че действията на Русия са несъвместими с Белградската конвенция.

Русия имаше срок до 29 февруари сама да се оттегли от организацията. Агресорът обаче нямаше смелостта да го направи. В резултат на това от днес (1 март 2024 г. - бел.ред.) страните членки на Комисията повече няма да признават официално задълженията си към Русия според основополагащата Белградска конвенция", пише Кулеба.

Украинският топ дипломат добавя, че за пръв път в историята си Дунавската комисия е наложила и глоба на Русия за неплащане на вноски, след като я лиши от правомощията й в организацията през март 2022 г.

"Призовавам всички международни организации да последват този пример, да изолират руските дипломати и да изгонят Русия. Агресорите и терористите нямат място на който и да било авторитетен международен форум", завършва министърът.

Russia has been kicked out of the Danube Commission, effective today. The aggressor state's international isolation continues to grow.



The Danube Commission, one of the world’s oldest international organizations, decided at its 100th Jubilee session last December, during the…