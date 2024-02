Украйна ще "финтира" полската блокада с износ по Дунав (ВИДЕО)

Още: "Путин, сложи ред": Полски фермер със скандален плакат вбеси Варшава (СНИМКА)

"Планираме транспортиране на контейнери през горното течение на Дунав, тъй като Румъния е по-предсказуема от полската граница", заяви министърът на инфраструктурата на Украйна Олександър Кубраков, цитиран от Bloomberg.

Новият маршрут ще минава от украинското пристанище в Измаил до румънския град Констанца, а после през Дунав.

Междувременно украинската компания за дунавско корабоплаване построи втората голямотонажна баржа SLG за доставка на товари.

На 20 февруари полските земеделски производители засилиха протестните действия в района на контролно-пропускателния пункт "Медика-Шехини". Протестиращите блокираха железопътната линия и разсипаха зърно от товарен влак върху релсите. И преди десетина дни се случи същото.

After threats to block the complete Ukrainian-Polish border, Polish protesters have now blocked the railway near the Medyka-Shehyni border crossing point and are scattering grain from a freight car.



Why is this being allowed? pic.twitter.com/D78S1rKEmt