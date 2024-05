Отговорът за Харков: Мощен обстрел по Белгород. Ранени деца заради паднал покрив в Краснодар (ВИДЕО)

Според очевидци, над града е имало поне 20 взрива и руската ПВО е работила много. Има обаче и попадения - прокремълският телеграм канал Mash съобщава за удар в ресторант, има и кадри с горящ автомобил и жилищна сграда.

Губернаторът на областта Вячеслав Гладков съобщава за 29 свалени "въздушни обекта", като преди това е писал за 15. "В град Белгород в резултат на преки попадения от снаряди са открити тежки щети в два апартамента на две жилищни сгради и два автомобила са напълно изгорели. Счупени са прозорци на 46 апартамента в 10 блока. В училище № 43 е повредено входното фоайе, изпочупени са прозорци, а фасадата е частично изсечена. Фасадата на интернат № 23 също е повредена от осколки и са изпочупени прозорци. В три търговски обекта са констатирани различни щети – счупени прозорци, изрязани фасади и повредени покриви. От осколки са пострадали 3 коли", добавя Гладков. По негова информация има 1 загинал цивилен, 12 души са ранени и в болница, 1 от тях е дете.

Още: Ето това е "точност": 3 месеца - 53 руски авиобомби по самата Русия

По-рано на 25 май стана ясно, че 12 ученици са ранени в Краснодар, след като покривът на училището им е рухнал. Причината изглежда е липсата на ремонт от много години насам.

Според досега известното, 5 от децата са приети в болница.

Още: Русия ползва цивилни руснаци като жив щит за обстрел по Украйна: Показно от германски журналист (ВИДЕО)

In the Russian city of Krasnodar, a roof fell on children right during a school ceremony



12 schoolchildren were injured, five were taken to hospital. Local Telegram channels report that the school building had not been repaired for a long time. pic.twitter.com/Y0MCT1AfK3