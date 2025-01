Повторение: Една от най-големите руски петролни рафинерии пак гори след атака с украински дронове (ВИДЕО)

Само две денонощия по-късно и нова украинска атака с дронове порази за втори път една от най-големите руски петролни рафинерии - тази в Рязан (Рязански нефтопреработвалетен завод). Рафинерията е преработила 5% от руския суров петрол през 2024 година по данни на Reuters: Рязанската петролна рафинерия спря работа: Украинските дронове са нанесли сериозни щети (ВИДЕО).

Моментално в Телеграм се разпространиха видеокадри от новия пожар - пламъците пак са впечатляващи. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA ги геолокализира - ясно е, че Рязанската петролна рафинерия се намира на кадрите: Минимум 170: Украинските дронове пак подпалиха Русия, рафинерия и важен завод горят (ВИДЕО)

Доста лаконично местният губернатор Павел Малков признава за атаката - в официалния си канал в Телеграм той пише, че имало "унищожени безпилотни летателни апарати", без да посочва брой. По предварителна информация нямало пострадали хора, вървяла оценка на щетите. Руското военно министерство уточнява в сутрешната си сводка, че над Рязанска област били свалени 8 дрона от общо 15 свалени над руска територия тази нощ. Други 6 са свалени над Курска област и 1 - над Белгородска област. Още към полунощ обаче свързваният с ФСБ руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ писа, че в атаката срещу Рязанската петролната рафинерия участват десетки дронове.

In Ryazan, explosions are reported by locals. In the distance, a glow can be seen, indicating UAVs hit something. pic.twitter.com/2uqrqIK9ny