Отново: Много жертви в уцелени от руски огън жилищни сгради в Украйна (СНИМКИ)

Поне 15 души са загинали след удари в Славянск, а 15 са ранени. Най-малко 7 души остават под развалините на уцелените 5 жилищни блока там. Изпод развалините са извадени две деца, едно е починало докато го занесат до линейката.

❗️ A child rescued from under the rubble in #Slovyansk died in an ambulance



This was reported by the Press Secretary of the Head of the Office of the President of Ukraine Daria Zarivna. Earlier, the Ukrainian authorities reported that Russian shells hit three residential… https://t.co/DBxwvdwiFZ pic.twitter.com/yJadS4iJNK