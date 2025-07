С любезното съдействие на Германия: Още през юли Украйна ще има стотици далекобойни оръжия (ВИДЕО)

До края на юли Украйна ще започне да получава стотици произведени в страната оръжейни системи с голям обсег на действие в рамките на финансирано от Германия споразумение. Това заяви германският генерал-майор Кристиан Фройдинг пред ZDF на 11 юли. Оръжията ще бъдат доставени в „голямо трицифрено количество“, каза той, позовавайки се на сделката между украинското министерство на отбраната и местните производители, което Берлин се съгласи да финансира в края на май.

"Нуждаем се от оръжейни системи, които могат да достигнат далеч в дълбочина на руската територия - да поразяват складове, командни центрове, летища и самолети“, каза Фройдинг, като добави, че Германия е „готова да предостави такива системи". Той е ръководител на Ситуационния център за Украйна и на Щаба за планиране и командване на федералния министър на отбраната в Берлин . Назначен е за инспектор на армията.

Генералът не уточни какви системи с далечен обсег на действие финансира Германия за Украйна.

Киев разработва редица способности с голям обсег, включително балистични ракети, дронове и хибриди от дронове и ракети, за да нанася удари дълбоко в руския тил на фона на намаляващите запаси от западни далекобойни оръжия.

⚡️🇩🇪 Germany provides Ukraine with weapons to strike deep into Russia



The first long-range systems capable of hitting targets far behind Russian lines will arrive in Ukraine by the end of the month, according to Bundeswehr General Christian Freuding.



The head of the German… pic.twitter.com/JRzS88UZZc