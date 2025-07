Тръмп стовари нови тежки мита върху ЕС и Мексико

Американският президент Доналд Тръмп стовари нови тежки мита от 30% за всички стоки срещу Европейския съюз и Мексико. Идеята му е новите мита да влязат в сила от 1 август. За целта - президентът на САЩ е изпратил две идентични писма до президента на Мексико и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, пише ABC News. Крайният срок 1 август дава време на страните, към които са насочени писмата на Тръмп, да договорят търговска сделка, която може да намали застрашените тарифни нива, допълва Reuters.

Тръмп е изпратил подобни писма до 23 други търговски партньори на САЩ тази седмица, включително Канада, Япония и Бразилия, определяйки общи тарифни ставки, вариращи от 20% до 50%, както и 50% мита върху медта.

Поредица от писма показва, че Тръмп се е върнал към агресивната търговска позиция, която зае в началото на април, когато обяви набор от реципрочни мита срещу търговски партньори, които накараха пазарите да се сринат, преди Белият дом да отложи прилагането, пише още Reuters.

"Съединените американски щати се съгласиха да продължат да работят с Европейския съюз, въпреки че имат един от най-големите ни търговски дефицити с вас. Въпреки това ние решихме да продължим напред, но само с по-балансирана и справедлива ТЪРГОВИЯ", пише Тръмп в писмото до Урсула фон дер Лайен, президент на Европейската комисия, което той публикува в Truth Social, допълва CNN.

Председателят на Европейската комисия отговори в събота, като каза, че тарифата от 30% „ще навреди на бизнеса, потребителите и пациентите от двете страни на Атлантическия океан“.

„Ще продължим да работим за постигане на споразумение до 1 август“, каза фон дер Лайен. „В същото време сме готови да защитим интересите на ЕС въз основа на пропорционални контрамерки.

