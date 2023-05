Отстраненият зам.-министър на отбраната на Русия Мизинцев го наеха в ЧВК „Вагнер“

Позовавайки се на руски военни кореспонденти, агенцията твърди, че Мизинцев е посетил "един от подготвителните лагери" на "Вагнер" и "се занимава с допълнителна подготовка на части". От края на септември, 2022 година Мизинцев отговаряше за логистиката на руската армия. Сега, според източници, близки до собственика на "Вагнер" Евгений Пригожин, Мизинцев ще бъде заместник-командир на частната военна компания в щаба под командването на Дмитрий Уткин, един от основателите на ЧВК.

Припомняме, че на 30 април бе обявено от военното министерство на Русия назначаването на нов военен на мястото на уволнения Мизинцев - Алексей Кузменков.

Sacked Deputy Minister of Defense of the Russian Federation Mikhail Mizintsev also known as "The Butcher of Mariupol" took the post of deputy commander of PMC Wagner. pic.twitter.com/K6FpwUm0yT