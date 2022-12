Папа Франциск: Христос не се ражда в блясък

"И ако наистина искаме да празнуваме Рождество Христово, нека преоткрием благоговението пред Бог, който става малък, който не се ражда в блясък, а в бедността на конюшня. За да Го срещнем, трябва да отидем там, където е Той. Трябва да се снишим, да се направим малки", обясни главата на римокатолическата църква.

And if we truly want to celebrate #Christmas, let us rediscover awe before a God who becomes little, who is not born in splendour, but in the poverty of a stable. To meet Him, we must go where He is. We must lower ourselves, make ourselves little.