Папа Франциск за Дугина: Невинните плащат за войната

В деня, в който Украйна празнува 31 г. от независимостта си от СССР, папата осъди военните конфликти като „лудост“ и заговори за убийството на Даря Дугина – дъщерята на руския ултранационалист Александър Дугин.

Той я нарече „една от невинните жертви, убити заради войната“. „Невинните плащат за войната", каза папа Франциск, цитиран от „Ройтерс“.

