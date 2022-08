Умря за победата: Опорните точки на Дугин и на погребението на дъщеря му (ВИДЕО)

Дугин държа реч, в която заяви, че дъщеря му е загинала "в името на руската победа" и "за Русия на фронта". „Едни от първите думи, на които я научихме, бяха „Русия“, "нашата държава", "нашият народ", "нашата империя“, каза Дугин. И добави: "Тя живееше в името на победата и умря в името на победата. Нашата руска победа! Нашата истина, нашето православие, нашата държава“.

Dugin says “she died for Russia” at his daughter’s funeral.



In reality, she died because he has been spewing imperialist hatred for surrounding smaller nations for decades.



It’s probable that Russian secrete services targeted him with the bomb, not her. pic.twitter.com/KsvEL48of7