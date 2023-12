Папата с предколеден призив към християните (ВИДЕО)

Главата на Римокатолическата църква отправя посланието си на фона на голяма коледна елха. Призивът бе част от обръщението му към членовете на Римската курия във Ватикана. Папата започна обръщението си, подчертавайки важността на слушането.

Франциск насочи вниманието към образцовия модел на Дева Мария и призова присъстващите да слушат не само с ушите си, но и със сърцата си, повтаряйки мъдростта на Свети Бенедикт, който говори за слушане с „ухото на сърцето си“.

Папата предупреди срещу изкушението да бъдем като „гладни вълци“, които поглъщат думи без истинско разбиране. Той каза, че „истинското слушане на друг човек изисква вътрешна тишина и място за тишина между това, което чуваме и това, което казваме“. ОЩЕ: Пристигна коледната елха, която ще украсят пред Ватикана (ВИДЕО)

Папа Франциск приканва християните да изпитат чувство на „учудване“ от мистерията на Бог, станал човек в Исус Христос, и приканва Римската курия да споделя Божията близост, състрадание и нежност с другите.

