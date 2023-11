Пристигна коледната елха, която ще украсят пред Ватикана (ВИДЕО)

Работниците започнаха да монтират тазгодишното дърво на площад "Свети Петър". Става въпрос за 28-метров смърч от пиемонтския град Макра.

Коледната елха във Ватикана ще бъде официално открита по време на церемония по запалването на светлините на 9 декември. ОЩЕ: Коледният дух е вече в Белия дом (ВИДЕО и СНИМКИ)

We're setting up our Christmas tree!



Workers began installing this year's tree - a 28-meter spruce from the Piedmontese town of Macra - in St Peter's Square on Thursday. The Vatican Christmas tree will be formally inaugurated during a lighting ceremony on December 9th. pic.twitter.com/gHdfUKXN50