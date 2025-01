ПАСЕ: За да има истински мир в Украйна, трябва трибунал за Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) одобри документ, очертаващ нейната позиция за мира в Украйна. Резолюцията, озаглавена "Ангажиментът на Европа за справедлив и устойчив мир в Украйна" е основният документ за Украйна, приет на зимната сесия през 2025 г. За него гласуваха 86 депутати от ПАСЕ, нито един против, а 6 се въздържаха. Документът подчертава няколко пъти ангажимента към принципа "мир чрез сила".

"По-конкретно, надеждни мирни преговори могат да се водят само от позиция на устойчивост и силни отбранителни способности, а справедлив и траен мир е възможен само ако Украйна получи адекватни гаранции за сигурност. Всички мирни преговори трябва да се провеждат с участието на Украйна и при зачитане на правото ѝ да определя бъдещето си", се подчертава в документа, предава "Европейска правда".

Руската федерация води война не само срещу Украйна, но също така извършва хибридна агресия срещу други държави - тъй като "се намесва в политическите процеси на страните-членки на Съвета на Европа, което също представлява нарастваща заплаха за демократичните сигурността в Европа", казва още ПАСЕ и настоява да има трибунал, който да търси отговорност на лидерите на Русия и Беларус за войната в Украйна.

Именно по време на изслушването в ПАСЕ украинският правозащитник Максим Буцкевич заяви, че Руската федерация незаконно държи над 200 000 украински граждани на руска територия. Той подчерта, че руското правосъдие преследва украински граждани, защото те продължават да изпълняват дълга си към родната си страна – Украйна. Особено в окупираните от руснаците украински земи има практика на „превантивни арести“ - специално да се задържат хора, които преди са работили в украинската армия, украинската полиция или в украински държавни и общински структури.

Беларуската опозиционна медия NEXTA публикува информация, според която при режима на Путин едва 0,3% от изправените на съд специално в рамките на политическата рамка биват оневинени. Дори при Сталин не е било така – процентът е бил около 7 на сто при най-големите репресии в СССР преди Втората световна война (1937 година), а в периода 1941 – 1944 година между 10% и 12% от изправените на военен съд в СССР са били оправдавани.

В руската държавна информационна агенция ТАСС беше публикувано интервю с директора на руския дискусионен клуб "Валдай" Фьодор Лукянов – той многократно е модерирал речи на Владимир Путин именно в рамките на инициативата "Валдай", която представлява руската визия за чертаене на политическо бъдеще. Лукянов заявява, че що се отнася до бъдещи мирни преговори за Украйна основното нещо, което трябва да намери решение, е не Украйна сама по себе си, а експанзията на НАТО в Европа. Според ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) с интервюто на Лукянов се дава сигнал за Доналд Тръмп, че мирни преговори за Украйна не може да успеят без международно признание относно окупираните от Русия украински земи – те да бъдат признати за руски. И още – ISW напомня, че многократно Путин и Кремъл са поставяли въпроса с разширението на НАТО и по същество силата на съюза като първопричина за войната в Украйна, както и че изглежда Кремъл залага на картата, че Тръмп и администрацията му ще са по-слаби от Джо Байдън. А междувременно – сигналите и данните какво представлява уж втората армия в света се трупат.

