Песков се видиоти що е демилитаризация, призив в Русия към Путин да се маха от Украйна (ВИДЕО)

Путин се оплете: След като Песков отрече, сега излезе, че имало парафиран мирен договор (ВИДЕО)

Пред арабската секция на отдавна спряната в Европа Russia Today, Песков разви тезата, че "специалната военна операция" (така режимът на Путин нарича подпалената от него война в Украйна) постигнала фактически целта си за "демилитаризация на Украйна". Как е станало това ли – Киев вече използвал все по-малко и по-малко собствени оръжия и все повече използвал западни оръжейни системи. С други думи, според Песков цел на Путин като подпали войната в Украйна явно е било да превъоръжи украинската армия с ново, модерно западно оръжие. А изказването на Песков е изрично цитирано от контролираната изцяло от Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС:

Междувременно, до Путин беше изпратено специално писмо заради взрива на Каховския язовир от действащи и бивши руски общински съветници и чиновници от Москва и Санкт Петербург. Писмото е категорично: руските войски да се върнат в общопризнатите от международната общност руски граници и да се допусне хуманитарна мисия на ООН на засегнатата от наводненията контролирана от руснаците украинска територия. Ето и най-важните акценти в писмото:

"Светът знае какво се случва от украинска страна, как върви спасителната операция, каква спешна и дългосрочна помощ е необходима. Много организации, включително ООН, Червения кръст и доброволчески мисии вече се присъединиха, за да помогнат. Случващото се на контролираните само от руска страна територии е скрито от общественото внимание. Информацията, идваща от пострадалите, не оставя надежда за успешна спасителна операция както от хуманитарна, така и от екологична гледна точка.

Съграждани! Това е нашата обща планета. Вашите деца ще пораснат и ще живеят на нея и ще се сблъскат с катастрофалните последици от грешните ви решения след десетилетия. Тези процеси, които бяха стартирани по време на аварията в Каховската ВЕЦ, ще засегнат екосистемите на планетата, живота, здравето и икономиката в продължение на много десетилетия. Настояваме да се даде възможност за организиране на хуманитарна мисия на ООН в засегнатата територия. Предлагаме да приемем протегнатата от света ръка за помощ и да дадем възможност на руските доброволци и международни хуманитарни организации да вършат своята работа.

Също така смятаме за необходимо да спрем военните действия и да върнем руските войски в общопризнатите руски граници. Стига смърт и разруха! Цената на тези грешки е твърде висока. В края на краищата, именно поради действията на президента Путин, започващи от 24 февруари 2022 г., светът трепери от катастрофални събития".

ОЩЕ: Как точно е взривен язовир "Каховка" - най-вероятната версия

Именно в този дух – до какво е довела "специалната военна операция", само че в Донбас и то в Северодонецкия регион, се изказа и руският пропагандист Максим Калашников, който е известен и като приятел на бившия силов министър на т.нар. ДНР и осъден на доживотен затвор на първа инстанция от съд в Хага за свалянето на полет MH17 Игор Гиркин (Игор Стрелков). Калашников публикува кратко видео от опустошеното село Тошковка, Северодонецка област – припомняме, че Северодонецк беше превзет от руснаците преди над една година т.е. те контролират всичко там и носят отговорност за управлението на сринатия регион: "Няма ток, няма условия да се живее. Чух хора да говорят – освободихте ни, от какво ни освободихте? От домовете ни, от парите ни, от живота ли ни? Военна кампания не може да се води така – получавате изгорена земя, а не "освободена територия":

Russian writer and propagandist Maksim Kalashnikov malfunctioned while visiting "liberated" Donbas territories, specifically Toshkivka in the Severodonetsk district. He says this is now scorched earth and the military campaign should not have been run like this. pic.twitter.com/1IOWipDVFw