Плажовете в Севастопол си остават отворени: Вземат се други мерки срещу ракети и дронове

Развожаев увери, че в Севастопол започват да се монтират укрития срещу дронове и ракети, като става въпрос за навеси тип "землянки" - около 600 такива съоръжения ще бъдат поставени в паркове, плажове и спирки на градския транспорт. Това се прави, защото при въздушна тревога имало много случаи, при които хора биват гонени от магазини, в които бягат да се крият.

