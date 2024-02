По време на студентски протест: Сблъсъци и ранен в Атина (ВИДЕО)

Инцидентите са се разиграли на улица „Панепистимиу“, където са започнали да се събират студенти за участие в общонационалния протест днес по обяд срещу разрешаването на частните университети в Гърция. Според информациите сблъсъците са започнали заради спор кой блок от участващите организации да застане в челото на шествието.

Много улици в гръцката столица са затворени заради хилядите студенти, които пристигнаха от цялата страна.

#Greece| “The majority has spoken!

No to private universities!”



In #Athens, thousands of students once again took to the streets against private universities.



I filmed the protest in #timelapse.#ΟΧΙ_ΣΤΑ_ΙΔΙΩΤΙΚΑ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ #αρθρο16#antireport #ιδιωτικα_πανεπιστημια pic.twitter.com/cW8ITtrqrN