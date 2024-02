Победа в Украйна: Путин отвърна на Залужни. Руски и украински напредък на фронта (ВИДЕО)

Путин до голяма степен изрази същата теза като Залужни. "За да бъдеш успешен на бойното поле днес, трябва бързо и адекватно да реагираш на събитията, които се случват на бойното поле. И нашата отбранителна индустрия демонстрира много добри темпове и качество на работа тук", отбеляза диктаторът, цитиран от сайта на Президентството на Руската федерация Kremlin.ru. Той заяви, че страната му разширява своята отбранителна индустриална база с приоритет "технологични иновации и адаптация". Твърди също, че всички най-нови руски оръжия превъзхождали тези, произвеждани от страните от НАТО.

Путин пак се върна в СССР

Владимир Путин присъства на събитието "Всичко за победата" в завода "Тулаточмаш" в Тулска област на 2 февруари и говори пред 600 представители на различни професии от цялата страна. "Всичко за победата" е лозунг от съветската епоха, който съветските власти използват първо по време на Руската гражданска война, а след това във Втората световна война, за да насърчат широката мобилизация на съветската промишленост и общество. Путин твърди, че съвременните руски работници от отбранителната промишленост са доказали, че са достойни за своите "предци", които спечелили индустриалната битка срещу нацистка Германия и европейската отбранителна промишленост, за да се стигне до "съветската победа" през 1945 г. Нито дума обаче за програмата "lend-lease" на САЩ, която помага с оръжия на цяла Европа срещу Хитлер: САЩ възродиха закон от Втората световна война, за да изпратят по-бързо помощ на Украйна.

Путин твърди, че руската отбранителна индустриална база се разширява значително и подкрепя в достатъчна степен военните усилия в Украйна. 6000 руски предприятия и 3,5 милиона работници са част от нея, твърди диктаторът, а още 10 000 предприятия са свързани със системата в спомагателни или поддържащи роли. Намекът на Путин за тоталната мобилизация на Съветския съюз по време на Втората световна война не означава непременно, че той възнамерява да доведе Русия до подобна военна основа, въпреки че е възможно да прави подобни реторични увъртания, за да проучи вътрешните реакции и да подготви руската общественост за по-широка икономическа или военна мобилизация, пише в днешния си анализ американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Съдът на ООН ще гледа делото за руски геноцид

Междувременно стана ясно, че Съдът на ООН ще разгледа иска на Украйна срещу Русия заради думите на Путин за "геноцида в Донбас", предаде Deutsche Welle. Киев обвинява Москва, че използва фалшиви обвинения за "геноцид над рускоезичното население", за да оправдае пълномащабната си инвазия, започнала през февруари 2022 г. В същото време съдът отхвърли шест възражения на Русия срещу иска, като го счете за допустим за по-нататъшно разглеждане.

Още: Комисията на ООН за Украйна изненада: Нямаме заключения за руски геноцид (ВИДЕО)

UN court to consider Ukraine's lawsuit against Russia over Putin's words about 'genocide in Donbas' - DW



Ukraine accuses Russia of using false accusations of "genocide of the Russian-speaking population" to justify a full-scale invasion.



At the same time, the court rejected six… pic.twitter.com/9tf6rbxbxn — NEXTA (@nexta_tv) February 2, 2024

Украйна пък поиска 1 трилион долара от Русия като компенсация за загубите от войната, стана ясно думите на икономическия съветник на украинския президент Володимир Зеленски - Олег Устенко. "Не става дума за цифрата 300-350 млрд. долара от валутните им резерви. Според изчисленията на Киев става въпрос за около 750 млрд. долара преки загуби. Прибавете към това още косвени загуби, които могат да увеличат тази цифра до 1 трилион долара", каза Устенко.

Ukraine wants $1 trillion from Russia as compensation for losses from the military conflict - Ukrainian presidential economic adviser Oleh Ustenko has said



"We are not talking about the figure of $300-350 billion of their foreign exchange reserves. According to Kyiv's estimates,… pic.twitter.com/AR3wcM8IJw — NEXTA (@nexta_tv) February 2, 2024

Военните действия на фронта

През изминалото денонощие на фронта са се състояли 77 военни сблъсъка между украинските и руските сили, гласи сутрешната сводка на украинския Генерален щаб на 3 февруари. Това е повече от активността през предходното денонощие, когато имаше 63 сблъсъка: Плачевната картина за руската армия в Украйна: Пропагандистите вече се карат (ВИДЕО).

По традиция - най-много отблъснати руски атаки има при Авдеевка (29), 15 нападения са били блокирани край Първомайско и Невелски в Донецка област.

(КАРТА) На юг от Авдеевка, северно от Донецк, има някои промени на фронта - по-конкретно на изток от Опитно. Руските сили са принудили украинците да отстъпят до предварително осигурените линии. Бившата военновъздушна база "Зенит" все пак остава под контрола на силите на Украйна, пише един от най-изкъсо следящите войната украински профили в Twitter - NOELReports. "Зенит" е ключовата позиция в района според украинския военен наблюдател и о.з. полковник (служил в украинския генщаб) Константин Машовец.

Във вилната зона Русия е успяла да напредне. Това се вижда и от кадри, показани от политическия анализатор на Bild Юлиан Рьопке. Според него руските сили са напреднали с около 1500 метра навътре в Авдеевка и са си осигурили опора в северната част на самия град. Това вероятно значи, че руснаците са овладели вилната зона от север на почивния комплекс "Царски лов". Украйна успешно брани един фронт (Степово), но не е в състояние да защити целия град, пише още Рьопке.

Според руския пропагандист Семьон Пегов, поддържащ "Телеграм" канала WarGonzo, в югоизточните покрайнини на Авдеевка се водят ожесточени сражения. Руските войски дори донякъде разширяват зоната на контрол източно от укрепения район "Царски лов". А в североизточната част атакували интензивно.

На Донецкия фронт руските войски, подкрепени от далекобойни оръжия, щурмували Новомихайловка от югоизток и североизток. Подобни действия се провеждат и в Георгиевка, Красногоровка и Невелски, пише Пегов. В първия и последния от изброените участъци се наблюдавал лек руски напредък. При Първомайско руските войски също се опитват да надградят, но няма резултат.

Additional footage of the absolutely disastrous Russian mechanized assault south of Novomykhailivka a few days ago (thread).



Seen here, before reaching the front, the Russian column gets mixed up, causing a pair of T-72s to crash, which completely disables one. pic.twitter.com/QIO4eOX0yB — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 3, 2024

(КАРТА) По линията Бахмут-Богдановка Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са възстановили контрола си върху стратегическа позиция в Богдановка, като са отблъснали руснаците на 500-1000 метра до предишните им позиции. Сраженията вътре в селището продължават. На този етап украинските сили имат предимство, пише NOELReports. Основните руски пропагандисти не обелват и дума.

(КАРТА) При Кудрюмовка (в сектора на Бахмут) има малък (на пръв поглед) прогрес на украинците, който всъщност е важен. Руснаците са изтласкани от крепост, намираща се североизточно от града, което ги е принудило да се върнат в покрайнините. Сега украинците заемат много благоприятна позиция. Руските пропагандисти не пишат нищо и за това.

(КАРТА) Що се отнася до направлението Сватово-Кисловка в Луганска област, няма нищо напълно потвърдено като руски прогрес при Табаевка. Същото се отнася и за Кисловка и Котляровка. За този сектор Машовец вече писа, че вероятно руснаците ще гледат към Котляровка и Кисловка, които са на над 20 километра югоизточно от Купянск, за да подсигурят фланга си, преди да опитат да достигнат река Оскил при Пищане. Геолокализирани кадри преди това показаха руско присъствие на магистрала М66 североизточно от Табаевка.

Още: Украйна удари голяма рафинерия на "Лукойл", Русия остави без парно хиляди абонати в родния град на Зеленски (СНИМКИ)

(КАРТА) Потвърдено е дори от руски източници, че има напредък на силите на Украйна в западната част на Кринки (на източния бряг на река Днепър, 30 км североизточно от Херсон). Така украинците получават допълнителен контрол над линиите за снабдяване при Днепър и разклоненията към източния бряг.

За този район Семьон Пегов пише само, че "украинските въоръжени сили се опитват да разширят плацдарма на левия бряг на Днепър в Кринки".

Руският военен блогър Владислав Романов, който отразява случващото се на източния бряг на Днепър и в Запорожка област, е толкова загрижен за Кринки, че от окупираните територии си е проправил път до руското Министерство на отбраната в Москва, за да го информира директно за събитията. Той препубликува съобщение от друг канал в „Телеграм“, който миналата пролет следеше десанта на украинците на левия бряг на Днепър. В изявлението се казва, че нямало украинско настъпление към Кринки – всичко в публичното пространство било дело на „лоша репортерска работа“. Само че Романов твърди, че Генералният щаб на руската армия няма обективна информация за истинската ситуация и че украинските сили наистина са напреднали при Кринки.

Междувременно популярният руски "Телеграм" канал "Рибар" днес отбелязва единствено, че по посока на Лиман (Донецка област) руските войски напредвали към Терно. Подразделения на руските въоръжени сили навлeзли и се укрепили в източната част на Яр Лаптев, гласи още информацията от канала на бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук.