Плачевната картина за руската армия в Украйна: Пропагандистите вече се карат (ВИДЕО)

"Намерихме се на място, на което не трябваше да бъдем – в кариера. Бяхме без артилерийска подкрепа. Срещу нас – картечници от едната страна, дронове от другата. И за капак – две минохвъргачки ни обстрелват. Като пълни идиоти тичахме из кариерата – водачът ни изобщо не знаеше къде да идем. Разкрещях се на взводния командир – поемаш ли отговорност, че сме тук? Кой изобщо ни прати, без артилерийска подкрепа? Тишина – после ме арестуваха, хвърлиха ме в яма за 4 дни. А най-лошото е, че момчетата, които умряха там ... казаха, че ще вземем труповете им. По-рано, недалеч от Авдеевка, още не можем да приберем труповете на други момчета, гният от месец там". Това е само част от запис на прехванат от Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) разговор между руски военни, който добре показва как реално нищо не се е променил в руската военна тактика в Украйна – когато се атакува, пушченото месо отива напред и измира, докато не свършат боеприпасите на украинците.

HUR intercepted call: Rus. serviceman complaining about being sent into assault near Avdiivka w/o artillery support, bashing his battalion commander. Mentions bodies of the dead which nobody picked up for over a month. pic.twitter.com/MNzUXzsFb7 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 1, 2024

Още по-скандално изглеждат нещата между едно от основните оръжия на руската пропаганда Владимир Соловьов и руския военен блогър Владислав Романов, който отразява основно случващото се на източния бряг на река Днепър и в Запорожка област. Без да посочва директно името на Романов, Соловьов настоя „такива хора да бъдат арестувани и хвърлени в затвора“. Защо – защото показвали видеа от украински удари по руска военна техника. Соловьов използва по адрес на Романов епитет "псевдопатриот". Отговорът на Романов: "От почти 2 години виждаме последствията от "сладките лъжи" на Соловьов и тези, които са му господари. Десетки хиляди загинали наши момчета, които, според Соловьов, имали всичко необходимо на разположение, но предали Харковска област и Херсон (...) Имаме различен въпрос към Вселена, не към Соловьов – дали желанието да знаем какво става на фронта е антируска пропаганда и значи ли това, че няма никакви проблеми според "проруските началници на специалната военна операция" (бел. ред. - гнусното руско име на подпалената от Путин война в Украйна)".

Russian mil. bloggers are properly triggered by Solovyev’s statement where he called for anyone who spoke about the Novomikhaylivka disaster where a Russian column was completely devastated to be jailed and destroyed for spreading Ukrainian disinfo 🤣 pic.twitter.com/cLLSw4pT4m — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 1, 2024

На фона на тази задочна словестна престрелка, има ново видео, показващо останките на току що докарана и разположена на източния бряг на Днепър руска ракетна установка „Град“ - взривена от украински FPV дронове (дронове с видеокамери за изпълнение на полета). Има и геолокализация на видеокадрите (ТУК и ТУК), която показва, че дроновете са прелетели 10 километра от брега на реката, а за този вид дронове това е доста.

RussiaNoContext channel publishes footage from Kherson Oblast’s left bank (occupied) where a Russian Grad launcher was hit by an FPV drone while deploying. Not much left from the system. The comment is as follows:

⁰“FPV drones have become increasingly active in the skies,… pic.twitter.com/F8swRTOgDc — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 1, 2024

За финал – видеокадри как ранени руски войници са буквално изоставени да се оправят сами, без адекватна медицинска помощ:

Wounded Russian servicemen. Not needed by anyone. Dumped in a "field hospital" in a basement. No treatment provided. Glory to Russia. pic.twitter.com/idRwcCcswe — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 1, 2024

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) е обърнато внимание на новото есе на главнокомандващия украинската армия генерал Валерий Залужни и неговата визия за победа. Накратко – той вижда пътя към победата като път към постигане на превъзходство във въздуха от Украйна, което да осигури в пъти по-добра военна логистика, по-добро разузнаване и насочване на артилерийски огън от земята плюс увеличаване на мобилността на украинските военни части при ограничаване на тази на руските. За целта Украйна трябва много бързо да разработва и прилага нови технологични решения – генералът изрично посочва сферата на производство на дронове. Залужни настоява, че това означава реформа на украинската държава като мислене и подкрепа на научно-развойната дейноств в областта на технологиите и специално за военнопромишления комплекс. Конвенционалните методи за водене на война няма да донесат успех, предупреждава Залужни, защото при тях Русия има превъзходство като количество. Затова той счита, че технологично развитие Украйна може да извършва операции, които да подкопават и руската икономика, а оттам – руския военен потенциал: Украйна налага с дронове санкциите за руския петрол: За пръв път има атака в Нижни Новгород (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на бойните действия на фронта не се е променила на дневна база. Имало е 63 бойни сблъсъка, само с 3 по-малко спрямо предишното денонощие. Най-горещите точки – Авдеевка, с 22 отбити руски пехотни атаки, източния бряг на река Днепър при село Кринки (30 километра североизточно от град Херсон) – 14 отбити руски пехотни атаки и направлението "Маринка" (Григоровка и Новомихайловка, югозападни предградия на град Донецк, Авдеевка е северозападно) – 11 отбити руски пехотни атаки.

В скромния за втори пореден ден дневен обзор на популярния руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, няма почти нищо съществено извън твърдение, че руската армия си върнала някои позиции в градския сектор на Авдеевка. Вероятно се има предвид района на почивния комплекс "Царски лов", в югоизточните покрайнини на града, има ГЕОЛОКАЛИЗИРАНИ СНИМКИ на изоставен повреден руски бронетранспортьор във вилната зона наблизо – повече за ситуацията там: САЩ обещаха изненади за Путин: Какво порази Украйна в Крим (ВИДЕО)

Destroyed Russian KamAZ-63969 Typhoon-K armored vehicle destroyed near Avdiivka. pic.twitter.com/UneeBfiIrY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 1, 2024

Специално за направлението "Маринка" украинският военен наблюдател и о.з. полковник (служил в украинския генщаб) Константин Машовец дава следната оценка – там руснаците действат приоритетно в посока север, към Георгиевка и Красногоровка тоест с мисъл да окажат допълнителна подкрепа на руските части, биещи се при Авдеевка. Според Машовец е по-логично руските части да гледат повече към Победа и Новомихайловка, ако се стремят в момента да напреднат в посока Угледар, към северния фланг на града. Ситуацията обаче може много бързо да се промени, предупреждава той.

За Новомихайловка, в сутрешния си обзор руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов пише, че украинските сили там са атакувани от три страни, но не отстъпвали – косвено потвърждение на оценката на Машовец. Има и още едно – че руснаците атакували към Григоровка, Невелско и Първомайско – последните две села са на южния фланг на Авдеевка, на около 10-тина километра от самия град. Пегов пише и, че при Бахмут, до Клещеевка (7 километра югозападно от града) украинците са си върнали някои загубени позиции на височините северозападно от селото.

Но за Новомихайловка има отделен коментар на "Рибар" - че не е логично да се продължават опити за атаки с големи количества бронирана техника, след като заради дроновете е невъзможно това да остане незабелязано, а именно за дронове танковете и БТР-ите са много примамлива плячка. Коментарът идва заради поредната голяма загуба в бронирана техника на руснаците там и е явна критика на какво плачевно ниво е планирането на офанзивни операции в руската армия, което не се променя с времето и опита в Украйна (поредица от постове в Twitter с ГЕОЛОКАЛИЗИРАНИ СНИМКИ). В цитирания по-горе дневен анализ на ISW има препратки и към други руски военно-пропагандни канали в Телеграм и критиките в тях какво прави руското военно командване в направлението "Маринка".

The 46th Air Mobile brigade destroyed several pieces of heavy equipment in the Mar'inka direction. Among them are BMP's and tanks. pic.twitter.com/yrI4rQ20qn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 1, 2024

В направлението при Купянск има видеокадри на атака с украински дронове по руска военна колона източно от Табаевка, по магистрала P07 Купянск – Сватово. За този сектор Машовец вече писа, че вероятно руснаците ще гледат към Котляровка и Кисловка, които са на над 20 километра югоизточно от Купянск, за да подсигурят фланга си преди да опитат да достигнат река Оскил при Пищане.

В Запорожка област, на границата с Донецка област, по направлението Велика Новоселка – Бердянск има украински тактически успех югозападно от Старомайорско (9 километра южно от Велика Новоселка). В този сектор на фронта, както и при Работино (10 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол), боевете са позициионни и има чести промени на контрола над някои позиции, без това в крайна сметка да влияе на общата картина. Показателно е, че в цитирания по-горе обзор на Семьон Пегов той говори как при Работино е ред на украинците и те си връщат някои загубени позиции северозападно от Върбово (18 километра югоизточно от Орехов):