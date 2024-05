Половин милион руски военни жертви по-късно: Путин върви към ядрен съюз с Ким Чен Ун (ВИДЕО)

Под жертви обаче не се има предвид само убити. Военната класификация на термина от страна на НАТО е различна – жертви са както убитите, така и ранените по начин, който не им позволява повече да се върнат да се бият на фронта плюс изчезналите по време на операция.

В официалната украинска сводка унищожените и загубени руски танкове са над 7600, а бронираните бойни машини – над 14 800. Нидерландският проект Oryx пресмята, че унищожените, повредените, изоставените и пленените руски танкове на фронта в Украйна са 3054 – изчисленията са на база геолокализирани кадри т.е. всяка загуба е документирана къде точно е станала, при това със снимков материал, данни и то за всички видове загубена руска военна техника в Украйна вижте ТУК. Съответно, Украйна е загубила 827 танка съгласно данните на Oryx.

Факторът "Северна Корея"

Русия разширява сътрудничеството си със Северна Корея и може да подтикне режима на Ким Чен Ун да извърши провокация, невиждана от десетилетие - във време, в което американските президентски избори наближават т.е. през есента. Материал по темата излезе в NBC, той е базиран на 6 източника от администрацията на американския президент Джо Байдън.

"Нямаме съмнение, че Северна Корея ще провокира, въпросът е колко", смятат от администрацията на Байдън.

В материала се казва, че Русия дава на КНДР ядрена подводница и технология за балистични ракети в замяна на севернокорейската помощ с оръжия и боеприпаси за Руската федерация. Не е ясно обаче какви точно технологии дава Русия на КНДР – за американците все още е трудно да определят, пише в обзора на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

Боевете в Харковска област

Според официалната сводка на украинския генщаб, на 25 май има увеличение на интензивността на боевете по целия фронт. Общо са станали 110 бойни сблъсъка, с 20 повече на дневна база.

Харковска област. Командирът на батальона "Ахил" на 92-ра украинска бригада Юрий Федоренко заяви пред украинския телемаратон, че руснаците са напълно спрени при линията Стрилеча – Глубоко, това се намира северно от Липци.

Commander of unit ACHILLES batallion Yuriy Fedorenko (92nd brigade) reports that the Ukrainian Armed Forces have completely stopped the Russian advance in the direction of Strilecha-Hlyboke in the Kharkiv region, but pressure is still heavy near Liptsy, Vovchansk and Starytsia. pic.twitter.com/KFywbMUVcV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 25, 2024

Информацията от украинския генщаб е, че все още има активни бойни действия при Стариця и Нескучно, като общо за денонощието в областта е имало 13 бойни сблъсъка. Стариця се намира северозападно от град Вовчанск (Волчанск), като селото е отделено от града от река Вовча (Волча). Там от самото начало на руската операция има опити на руските части да преминат и те са неуспешни.

Destruction of a Russian blyatbarn in the Kharkiv region. pic.twitter.com/gBV56XaqC1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 25, 2024

Руските войски превзеха граничната линия с ширина до 70 км и 10 населени места. Всички тези села са близо до границата. Дълбочината на руския напредък е най-голяма в посока село Липци (спомагателния руски плацдарм) - до 9 км в територията на Украйна. В град Вовчанск руският напредък от границата е до 7 км., а към село Старица - до 5 км, обобщава украинският журналист Юрий Бутусов, който предава собствена информация от Вовчанск и от Липци. Бутусов пише, че руснаците се окопават и все още държат тактическата инициатива, но украинската армия вече е съумяла да изгради стабилен фронт. Според Бутусов обаче, във Вовчанск ситуацията е тежка, той прогнозира и, че боевете за контрол над граничната област ще продължат поне до октомври месец, както и че сегашната украинска защитна линия позволява да се нанасят по-сериозни загуби на напредналите руски сили. Журналистът добавя, че непосредствените руски цели са да се овладеят позициите на висок терен при Вовчанск и Липци и двата руски плацдарма да бъдат свързани и коментира, че Запада не дава разрешение за обстрел в руския тил със западно оръжие, както и че руската авиация бомбардира безпрепятствено именно защото не може все още да ѝ се противодейства със западно оръжие. Примерът в това отношение е вчерашния удар в самия Харков – руските самолети Су-34, които са извършили зверството, излитат от Воронеж, а това е по-близо с 50 километра от летище Белбек в Крим, което беше съсипано наскоро с удари с американски ракети ATACMS (КАРТА). Най-нагло попопулярният руски военен телеграм канал "Рибар" твърди в дневния си обзор, че вчерашната руска атака срещу Харков била, защото в ударения хипермаркет имало склад на украинското разузнаване (ГУР): След руския удар в Харков: Броят на загиналите в супермаркета достигна 11

Russian military airfield Baltimore near Voronezh. Airfield from which Russian military aircrafts took off to attack the hardware store in Kharkiv.



180km from the frontline, 50km closer than Belbek military airfield in Sevastopol which was targeted by ATACMS missiles recently.… https://t.co/ejBcY5sKoq pic.twitter.com/JxhIxxJsxf — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 25, 2024

Какво могат да направят авиационните бомби – пример има и как Украйна удари сградата на областния съд във Вовчанск, като руснаците превзеха преди няколко дни. Те се снимаха там, кадрите излязоха в социалните мрежи и бяха геолокализирани. Същото се случи и с градската болница – Украйна я бомбардира след като стана ясно, че се е превърнала в руска база: Мощна бомбардировка по руската армия във Вовчанск, свален руски Су-25: Кратки новини от Украйна (ВИДЕО)

Ukrainian aviation bombing Vovchansk district court to the ground with Russians inside after it came under Russian control. The same strategy like they did with the Vovchansk city hospital. Lure Russians in, and bomb it. https://t.co/beGfQtEsBj pic.twitter.com/8b27nvXxvZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 25, 2024

Войната в Украйна: Извън Харковска област

(КАРТА) В Купянското направление има геолокализирани видеокадри, които показват, че руснаците са издигнали знамето си в центъра на Ивановка (20 километра югоизточно от Купянск). За денонощието са регистрирани 14 бойни сблъсъка, като украинците удържат Синковка и Петропавловка (7-9 километра североизток-изток от Купянск). Ситуацията на южния фронт на Купянск обаче лека-полека се усложнява за украинците - "Рибар" обръща специално внимание на Берестово, което е важно за Северското направление, а то е широкият фронт на север от Часов Яр (20-30 километра северно). В Северското направление е имало 13 руски щурма за деня, а в Краматорското направление т.е. Часов Яр – 12, като украинският генщаб посочва като най-горещо място на боеве Андреевка (10 километра югозападно от Бахмут). Селото беше обявено за превзето от руснаците преди 3 дни.

(КАРТА) Русия обяви, че е презела Архангелско, на северния фланг в Покровското направление (на запад от Авдеевка). Украинците отчитат 23 руски пехотни атаки за денонощието в това направление, където най-интензивни са боевете за Новоалександровка – Архангелско е североизточно от Очеретино и е още една опорна точка за действия срещу Новоалександровка. Ако Новоалександровка падне, руското командване може да избере да тръгне на север, към Константиновка и Часов Яр. Украинският телеграм канал Deep State потвърждава, че Уманско (в южната част на линията на боеве в Покровското направление) е превзето от руснаците.

(КАРТА) Що се отнася до Кураховското направление, има геолокализирани кадри как руснаицте са стигнали до центъра на населеното място са превзели местната Втора гимназия. Боевете са в източните покрайнини и на запад от индустриалната зона, обобщава "Рибар". Украинският генщаб информира, че са регистрирани 14 бойни сблъсъка.

