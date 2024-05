Светлинки в тунела за Украйна: Мирът на Путин звучи като последен шанс за него (ВИДЕО)

Думите на Машовец съвпадат с кратко съобщение в профила в социалната мрежа "X" на един от най-изкъсо следящите войната украински канали – NOELReports. Той предупреждава, че има "осезаеми резултати" по отношение на ситуацията в Харковска област, но добавя, че данните се обработват и скоро ще ги оповести.

Според официалната сводка на украинския генщаб, на 24 май е имало 13 бойни сблъскъка в Харковска област, от които 10 са отбити, но продължават боевете при село Стариця. То се намира на северозапад от Вовчанск (6 километра южно от границата с Русия), там има подход за преминаване на река Вовча (Волча) през мост. Такива подходи обаче вече биват "запушвани" с действия на специални звена на ГУР (Главното разузнавателно управление на Украйна), има геолокализирани видеокадри за мост при село Тихо, това е от източната страна на Волчанск. В сводката на украинския щаб също изрично се споменава, че има тактически успехи, без допълнителни уточнения:

GUR "Terror" Battalion / Belarusian Volunteer Corps

Blowing up the previously damaged bridge over the Vovcha River east of Vovchansk, Kharkiv

Location: 50.305865, 37.022337

Геолокализирани видеокадри, показващи "евакуация" на ранен руски войник от северните покрайнини на Вовчанск загатват за какви украински успехи става въпрос:

Още западна помощ за Украйна

Междувременно, Der Spiegel излезе с новина, че Германия ще даде още една ПВО система IRIS-T на Украйна. С това този вид системи в Украйна стават общо 5 – 4 са със среден обхват, а една – с малък. Отделно, САЩ обявиха официално нов военен пакет за Украйна – в него влизат на първо място различни видове боеприпаси, на първо място за HIMARS и 155-милиметрови, както и различни видове противотанкови ракети и "умни" боеприпаси. По отношение на последното, The Washington Post публикува материал, в който пише, че Киев иска „иновации“ за редица видове боеприпаси, използващи GPS и навигация, тъй като руските заглушаващи системи са намалили силно ефективността им. Конкретен пример са снарядите Excalibur и някои видове от умните бомби: САЩ отпускат нов пакет военна помощ за 275 млн. долара на Украйна

Този фон е показателен и за това колко сериозно се възприема информацията, че Владимир Путин бил готов на примирие. Украинският външен министър Дмитро Кулеба директно заяви, че това излиза в западните медии, за да се провали ефекта от мирната конференция в Швейцария и че без гаранции устойчив мир с Путин не може да има. В дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) се отделя сериозно внимание на темата – и общото заключение е, че Путин няма изгода да търси устойчив мир сега, когато руската армия държи инициативата на бойното поле и когато се стреми да превземе колкото се може повече територия, за да наложи още по-силно след това режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор волята си на масата за преговори. Но има и изрично заключение от експертите на ISW – пикът за Русия се очертава да е сега, през 2024 година, след това идват по-големите трудности от гледна точка ограничение на ресурси и натрупани загуби, плюс увеличаващият се ефект от новата западна помощ за Украйна. Има и напомняне – примирие сега не значи, че руснаците няма да го нарушават с военни действия, единствено ще значи пречки пред Украйна да отвръща при наличието на спорове на база официално споразумение кой какво прави. Минските споразумения отлично доказаха, че Путин не спазва никакви договорки, когато преследва целите си – в Донбас уж мирът не беше спазван от руснаците, когато им беше изгодно. Отделно, Кремъл се готви за война с НАТО и всичко, което не е капитулация на Украйна, може да се приеме от руския режим като сериозна пречка Русия да успее в бъдещ сблъсък с НАТО, смята ISW: Ройтерс: Путин иска примирие при запазване на сегашната фронтова линия в Украйна

Войната в Украйна: Извън Харковска област

The 14th Mechanized Brigade destroyed several pieces of Russian heavy equipment.

Според дневната сводка на украинския генщаб, за 24 май е имало общо 90 бойни сблъсъка на фрона т.е. интензивността на боевете не се променя особено на дневна база. Интересното е, че Купянското направление е било най-горещо – 17 отбити руски пехотни атаки и то по целия фронт от север на юг: Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск), Петропавловка (7-8 километра изток-североизток от Купянск), Ивановка (20 километра югоизточно от Купянск), Стелмаховка, Новоегоровка. Има и признание от украинска страна за руски успехи при Петропавловка и Ивановка и изрично уточнение, че "ситуацията е напрегната": Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

При Часов Яр е имало 13 руски пехотни атаки, продължават боевете специално при Андреевка (10 километра югозападно от Бахмут), която беше обявена за превзета от руското военно министерство преди 2 дни. Като се добавят и руските атаки от север, при Северск т.е. на 30-тина километра от Часов Яр, числото на бойните сблъсъци е 18. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, обръща внимание специално на Северското направление, където Белгоровка (Билохоровка) е основна точка на боеве. И от обзора става ясно, че има редица трудности пред превземането на селото – по позиции е описано къде са те, а общото заключение е, че за момента руската армия не може да се справи и дори признание в големия дневен обзор на канала, че руснаците са отстъпили от някои позиции.

В Покровското направление интензивността на битките спадна малко – 15 руски атаки, основният руски натиск е на север по линията на боеве, от Очеретино на северозапад. Превзето е Уманско (в южния край на линията), подчертава "Рибар" в дневния си обзор – украинска информация за това излезе преди вече над денонощие. В участъка на фронта "Времеевски", на границата между Запорожка и Донецка област, руснаците обаче губят все повече техника в опитите си да си върнат линията Урожайно - Старомайорско, за да има условия за бъдещо настъпление към Угледар от югозапад.

Staromayorske

AFU 1st Tank Brigade drone group doing business:



0:00-0:20 47.738057, 36.761557 destr. AFV?

0:22-0:39 47.664473, 36.746858 FPV strike on AFV

0:41-0:50 47.737004, 36.797281 FPV strike on aband BMP

0:51-1:15 47.704200, 36.779288 destr ypan

1:17-1:38 47.706222,…

За Кураховското направление "Рибар" се хвали с превзети няколко горски пояса южно от село Константиновка (да не се бърка с едноименния град в Донецк) – посока от изток към Угледар. Информацията, че в тази зона има най-голямо напрежение за момента се потвърждава и в сводката на украинския генщаб.

In Mykil's'ke, close to Vuhledar, a Russian tank exploded.



Headphones off, but worth the watch! pic.twitter.com/bwdRb8MKFY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 24, 2024

Интересна информация има и от Крим - украинското партизанско движение "Атеш" съобщи, че руската армия е започнала да изтегля оперативен състав от летището в Джанкой и да го дислоцира на други места, по-навътре в Крим. Идеята е да няма голямо съсредоточаване на хора и техника на едно място - а причината е ясна, все по-големия брой успешни украински атаки, особено с ракети ATACMS, последствията от които обикалят дълго време информационния поток.

