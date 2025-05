Полша наказа Русия за пожара, изпепелил най-големия мол във Варшава (ВИДЕО)

Полша ще закрие руското консулство в Краков, след като намери доказателства, че Москва е отговорна за огромния пожар, който почти напълно унищожи най-големия търговски център във Варшава през май 2024 г. Това заяви на 12 май полският външен министър Радослав Сикорски. "Поради доказателства, че руските специални служби са извършили осъдителен акт на саботаж срещу търговския център на улица "Маривилска", реших да оттегля съгласието си за дейността на Консулството на Руската федерация в Краков", написа той в профила си в социалната мрежа X.

W związku z dowodami, że to rosyjskie służby specjalne dokonały karygodnego aktu dywersji wobec centrum handlowego przy Marywilskiej, podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na działanie konsulatu Federacji Rosyjskiej w Krakowie. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) May 12, 2025

В неделя премиерът Доналд Туск заяви, че Полша знае "със сигурност", че руските тайни служби стоят зад огромния пожар в столицата: Туск потвърди: Русия изгори най-големия мол във Варшава.

🇵🇱 Polish PM Donald Tusk confirms: the massive fire at Warsaw’s Marywilska shopping center was an act of arson ordered by Russian intelligence. Several suspects have been detained — others are being hunted. “We will get you all!” pic.twitter.com/3J4v6LGqnI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 11, 2025

Отношенията Варшава-Москва с ново дъно

И без това напрегнатите отношения между Варшава и Москва достигнаха ново дъно след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. Полша твърди, че собствената ѝ роля на център за помощ за Киев я е превърнала в мишена на руски саботажи, кибератаки и дезинформация - твърдения, които Кремъл, разбира се, отрича.

Руското външно министерство коментира новината за затвореното консулство в смисъл, че Полша нарочно късала връзките си с Москва. "Варшава продължава умишлено да разрушава отношенията, действайки против интересите на своите граждани", заяви говорителката на руското външно ведомство Мария Захарова. Тя добави, че Русия скоро ще даде "адекватен отговор", съобщи държавната информационна агенция "РИА Новости", цитирана от Reuters.

🇵🇱 A massive fire is raging in one of the shopping centers in Warsaw.



An extensive complex with 1400 shops and service points is on fire.



The roof structures have collapsed. People have been evacuated. pic.twitter.com/cvH5W5I10h — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) May 12, 2024

Още: Полският президент обясни на Радев защо някой трябва "да хване Русия за гърлото"

Drone footage captured a massive fire at the Marywilska 44 shopping center in Warsaw, Poland. The complex housed over 1,400 stores and services. Fortunately, the fire has been brought under control.

pic.twitter.com/qRreYjoFtA — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 12, 2024

Вече беше затворено руско консулство в Полша заради саботаж

През октомври Полша обяви, че ще закрие руското консулство в Познан поради подозрения за руски опити за саботаж. В отговор Русия затвори полското консулство в Санкт Петербург.

Освен в Краков и Познан, Русия има консулство в Гданск и посолство във Варшава.

През март литовски прокурори обвиниха руското военно разузнаване в организирането на палеж на магазин на IKEA във Вилнюс. Русия отрича да е замесена в палежите.

Още: "От Брест до Краков Европа е заедно": Полша и Франция сключиха пакт за сигурност