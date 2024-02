Полската блокада продължава: Над 2000 камиона чакат на границата с Украйна

Още: В Полша отново разсипаха украинско зърно. Остра нота от украинското посолство

"Ситуацията остава непроменена. Полските фермери продължават да блокират шест контролно-пропускателни пункта, което затруднява движението на товарните автомобили в двете посоки", каза той.

От тази сутрин, 29 февруари, общо около 2200 камиона чакат на опашка в шестте посоки. Повечето от тях са срещу контролно-пропускателните пунктове "Краковец", "Рава-Руска" и "Ягодин".

Още: Полша: Далеч сме от споразумение за вноса от Украйна

"И ние имаме такова значително намаляване на броя на преминаващите границата камиони, като това се забелязва особено по магистрала "Шегина". През изминалото денонощие там границата са пресекли 35 камиона, 24 от които са се отправили в посока Украйна. Всъщност е бил пропускан по 1 камион на час. А 10 товарни транспортни средства нпродължиха в посока Полша - т.е. дори по-малко от 1 камион на час", добави говорителят, цитиран от "РБК-Украйна".

Още: Полските фермери си направиха танк "Ейбрамс", за да "щурмуват" Варшава (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Според Демченко процентът на преминаване на границата в посока "Ягодин" също е критично нисък. През изминалото денонощие в посока Украйна са преминали около 70 камиона. Но полските фермери изобщо не допускат камиони, пътуващи от Украйна за Полша. През последните дни броят на преминаванията на границата там е нулев.

Още: Полски подарък за Путин и Русия: Камион с миризлив кафяв тор (ВИДЕО)

През февруари протестите на полско-украинската граница бяха възобновени. Фермерите блокираха пропускателните пунктове и наскоро започнаха да изсипват украинско зърно, за което Киев поиска компенсации. Полските фермери са против вноса от Украйна, който според тях подбива пазара им.

Още: Украйна ще "финтира" полската блокада с износ по Дунав (ВИДЕО)

Преди това полското правителство реши да включи граничните пунктове с Украйна, както и участъци от магистрали и железопътни линии, в списъка на обектите от критичната инфраструктура. Това ще позволи да се премахнат пречките по границата за доставка на оръжие и хуманитарна помощ.

Вчера министър-председателят на Полша Доналд Туск обяви, че се водят преговори за временно затваряне на границата за обмен на стоки. Вместо това в Украйна твърдят, че не водят такива разговори.

Още: Полша и Украйна обсъждат затваряне на границата за стоки, Киев иска компенсация за изсипаното зърно

❗️At the Ukrainian-Polish border, over 2200 trucks are currently waiting in line pic.twitter.com/ACjDXjnh0V