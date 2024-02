Полските фермери си направиха танк "Ейбрамс", за да "щурмуват" Варшава (ВИДЕО)

Според информация на беларуската опозиционна медия NEXTA, протестът блокира цялата полска столица. Предварително се очакваха над 10 000 души.

На протеста се вижда и ръчно направен "селскостопански" танк "Ейбрамс": Украйна загуби първи танк "Ейбрамс", тръби Соловьов (ВИДЕО и СНИМКИ)

A major rally in support of Polish #farmers is taking place in #Warsaw today



The city center is almost blocked. It is expected that there will be about 10,000 participants. The video shows the participants of the march walking next to a large "agro Abrams" made of haystacks. pic.twitter.com/kPLlbvpOo7