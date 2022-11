Полският президент Анджей Дуда: Няма убедителни доказателства за това кой е изстрелял ракетата

Двама души загинаха при експлозията в село Пшеводов, на около 6 км от границата с Украйна, съобщи полската противопожарна служба. Според полски медии ракетният удар е поразил съоръжение за сушене на зърно.

"В момента не разполагаме с убедителни доказателства кой е изстрелял тази ракета... най-вероятно е била руско производство, но всичко това все още се разследва“, каза Анджей Дуда пред журналисти.

A Polish military expert group arrives at the scene of an explosion in the village of Przewodów, Lublin Voivodeship.



