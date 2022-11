Отговорът на Полша след падналите ракети, убили двама души - не е член 5 засега

Член 4 като цяло е считан за отправна точка за мащабни операции на НАТО и е предвиден за спешни ситуации. Той официално призовава за консултации по военни въпроси, когато "териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на която и да е от страните е застрашена". Идеята е да има обсъждане при спешна ситуация и да се вземе общо решение как да се действа.

ОЩЕ: Не член 5, а друга реакция на НАТО за ракетния удар в Полша - позицията на Латвия

От първите думи на Мюлер след началото на заседанието на полския правителствен Комитет по сигурност и отбрана, свикан от полския премиер Матеуш Моравецки стана ясно и, че някои части от полската армия вече са в състояние на повишена бойна готовност. Засега подробности в това отношение няма.

Припомняме, че руското военно министерство нарече случилото се "преднамерена провокация".

Очаквайте подробности!

ОЩЕ: Две ракети паднаха в Полша, има убити (ВИДЕО)

⚡️The place of the fall of missiles in #Poland on the map. pic.twitter.com/F428shGiW6