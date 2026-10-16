Поредна нощ на нападения: Русия атакува петролно депо в Хмелницка област, ударена е и жилищна сграда в Киев (ВИДЕО)

В четвъртък вечерта в Хмелницка област е възникнал пожар в резултат на нападение в нефтобаза в Шепетовски район, съобщи в Telegram председателят на Хмелницка областна държавна администрация Сергий Тюрин. Той отбеляза, че врагът многократно е атакувал Хмелницка област, използвайки дронове. „Атаката доведе до пожар в нефтен склад в Шепетовски район“, се казва в неговото изявление.

Ръководителят на Хмелницката областна държавна администрация добави, че всички необходими служби са били привлечени за справяне с последиците от пожара.

Същевременно бе съобщено и за атака срещу Киев. Според УНИАН, дрон е влетял в жилищна сграда в столицата. За момента не е ясно има ли загинали и ранени.

Атаки срещу руски петролни рафинерии

Според Зеленски украинските военни са получили пряка, спешна препоръка от САЩ да не атакуват руски петролни рафинерии, в противен случай Киев ще има „проблеми с разузнаването“. Украинският президент отбеляза, че САЩ вече няколко пъти не са предупредили Украйна за руски атаки с балистични ракети. Зеленски припомни, че веднага е подкрепил прекратяването на огъня в енергетиката след съобщението на Тръмп и е издал съответната заповед до Силите за отбрана. В резултат на това Украйна не е нанасяла удари по руски рафинерии в продължение на три дни, докато Москва продължи атаките си. Нещо повече, Русия е насочил атаките срещу енергийния сектор на Украйна. Освен това страната е имала проблеми със системата Starlink.