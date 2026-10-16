Убийството на Илиян Филипов:

Поредна нощ на нападения: Русия атакува петролно депо в Хмелницка област, ударена е и жилищна сграда в Киев (ВИДЕО)

16 октомври 2026, 1:49 часа 4196 прочитания 0 коментара
Снимка: OSINTTechnical
Поредна нощ на нападения: Русия атакува петролно депо в Хмелницка област, ударена е и жилищна сграда в Киев (ВИДЕО)

В четвъртък вечерта в Хмелницка област е възникнал пожар в резултат на нападение в нефтобаза в Шепетовски район, съобщи в Telegram председателят на Хмелницка областна държавна администрация Сергий Тюрин. Той отбеляза, че врагът многократно е атакувал Хмелницка област, използвайки дронове. „Атаката доведе до пожар в нефтен склад в Шепетовски район“, се казва в неговото изявление.

Ръководителят на Хмелницката областна държавна администрация добави, че всички необходими служби са били привлечени за справяне с последиците от пожара.

Същевременно бе съобщено и за атака срещу Киев. Според УНИАН, дрон е влетял в жилищна сграда в столицата. За момента не е ясно има ли загинали и ранени.

Атаки срещу руски петролни рафинерии

Според Зеленски украинските военни са получили пряка, спешна препоръка от САЩ да не атакуват руски петролни рафинерии, в противен случай Киев ще има „проблеми с разузнаването“. Украинският президент отбеляза, че САЩ вече няколко пъти не са предупредили Украйна за руски атаки с балистични ракети. Зеленски припомни, че веднага е подкрепил прекратяването на огъня в енергетиката след съобщението на Тръмп и е издал съответната заповед до Силите за отбрана. В резултат на това Украйна не е нанасяла удари по руски рафинерии в продължение на три дни, докато Москва продължи атаките си. Нещо повече, Русия е насочил атаките срещу енергийния сектор на Украйна. Освен това страната е имала проблеми със системата Starlink.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Русия Киев война Украйна Хмелницки
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес