Поредно престъпление: Руснаците удариха болница в Запорожието, има жертви

Андрий Ермак, ръководител на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, написа в "Телеграм": "Руснаците са нападнали болница в град Хулияполе. Известно е, че са убити двама служители на болницата".

Жертвите са 46-годишен медицински служител и 55-годишна жена, която е минавала край лечебното заведение. Пострадали са две медицински сестри, предаде Kyiv Independent.

The occupiers shelled a hospital in Hulyaipole, Zaporizhzhia region. Two people were killed and two more were wounded. pic.twitter.com/Pw6u8tYruj