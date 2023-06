Появи се ВИДЕО от руската атака по супермаркет в Уман

В следобедните часове на 8 юни руските сили са обстреляли супермаркет. На кадрите от камерите на магазина се вижда мощния взрив, който сварва неподготвени пазаруващите вътре украинци. Веднага са нанесени щети, а цивилните излизат от сградата, тичайки.

Moment of yesterday's "arrival" at the supermarket in Uman



Peskov will say that NATO's decision-making center was there? pic.twitter.com/eGZHqpZJn2