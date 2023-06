Руски източници: Украинците притискат руснаците в Запорожието (ВИДЕО и СНИМКИ)

Украинската армия напредва в окупираната част на Запорожка област, като посоката на движение е от Орехов към Токмак. Информацията за това идва от руски канали в Телеграм.

Украинците идват: Нова порция руска паника за Запорожието, подробни кадри от Бахмут (ВИДЕО)

Според написаното в Телеграм от Владимир Новиков, командир на звено в руския доброволчески отряд "Троя" и носещ позивна Алабай, до 30 украински танка и друга бронирана техника вече се бият в района на село Работино. Това е напредък спрямо посочените масово места от други руски военни кореспонденти в Телеграм, основно Мала Токмачка. "В момента противникът е навлязъл в нашата отбранителна линия и се опитва да развие настъплението в дълбочина. Към 13:00 часа успява да овладее позиции. За съжаление има загуби", гласи част от съобщението на Новиков.

"Near Robotyne, 🇺🇦 forces conduct offensive assaults supported by tanks/armored vehicles. 🇺🇦 forces have penetrated our line of defense and are trying to develop this in-depth. Unfortunately, there are losses. Communication is difficult," Vladimir Novikov, 🇷🇺TROY unit commander. pic.twitter.com/xy5QiGw5bX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 8, 2023

На този фон един от известните руски пропагандисти Семьон Пегов, поддържащ телеграм канала Wargonzo, съобщава за ожесточен бой в Запорожка област, но с твърдение, че били отбити три атаки на украинците, те претърпели тежки загуби, обаче интензивността на атаките им не отслабвала.

Противно на все още оптимистичния тон на Пегов, в социалните мрежи вече се споделя информация за публикувана заповед на назначения от руснаците губернатор на Запорожка област Евгений Балицки за "временна евакуация" на живущите в Токмак, Васильовка и Полохи. Според написаното, те ще бъдат евакуирани в столицата на Крим Симферопол:

Interesting developments. Yevgeny Balitsky, Russian appointed governor of the Zaporizhzia region, ordered an immediate temporarily relocation of residents living in Russian occupied Tokmak, Vasylivka and Polohy to Simferopol/Kerch (Crimea). pic.twitter.com/eGXlaBrfpf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 8, 2023

Обобщение с твърдения и в други руски телеграм канали (включително този на Владимир Рогов, назначеният от руснаците зам.-управител на окупираната част от Запорожка област), че явно има сериозен украински натиск от Орехов в посока Токмак плюс предполагаеми снимки от въздушно разузнаване на напредваща украинска бронирана техника:

Claimed as aerial reconnaissance footage of Ukrainian heavy equipment used during yesterday's reported offensive actions in Zaporizhzia region. pic.twitter.com/BNNPW8R628 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 8, 2023

От украинска страна говорителят на украинската армия в направление "Таврия" Валерий Шершен коментира сравнително лаконично – имало придвижване напред от украински части, но "от локално значение", за превземане и заемане на "по-изгодни позиции".

Тази сутрин украинският кмет на Мелитопол Иван Фьодоров писа в Телеграм, че до 2 сутринта е имало обстрели по Токмак.

Междувременно, в Луганск също е горещо – според полковник Виталий Кисельов, част от ръководството на милицията на т.нар. ЛНР (Луганска народна република), градът е постоянно обстрелван с ракети Storm Shadow. В социалните мрежи има видеа от ударите, но засега информацията какво точно е ударено в Луганск е много оскъдна – твърди се, че на прицел е жп гарата на града и предприятия, използвани от руснаците във връзка с войната.

More footage from the moment of the strike. pic.twitter.com/xorDqBXzBw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 8, 2023

