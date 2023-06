Най-малко 9 пострадали при руската атака в Херсон (ВИДЕО)

Канцеларията на украинския главен прокурор първоначално каза, че вследствие на руския обстрел е загинал един човек, но по-късно уточни, че няма убити, предаде БТА.

В изявление на украинското министерство на вътрешните работи, публикувано в "Телеграм", пише, че обстрелът е започнал "точно по време на евакуацията на граждани, чиито домове са били наводнени". То повтори обвиненията, че Русия е изоставила хората в окупираните от нея територии на Херсонска област, и добави: "Москва продължава да пречи на Украйна да спаси хора".

Канцеларията на украинския главен прокурор заяви, че е започнала разследване за военни престъпления и че други четирима души са били ранени в близко село.

Репортер на Ройтерс в Херсон съобщи, че е чул тътен, подобен на артилерийски обстрел. Русия, която започна пълномащабната си инвазия през февруари 2022 г., отрича да взема под прицел цивилни, въпреки че обстрелва градове в цяла Украйна, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Kherson region. Russians are shelling heavily during the evacuation of the civilian population. pic.twitter.com/X8LfLz8wW5