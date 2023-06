Оценка от САЩ: Руснаците издържаха първия по-значим тест в украинската контраофанзива (ВИДЕО)

Изрично по отношение на Запорожието като успех е посочено село Роботино – фронтът е отворен при линията Мала Токмачка – Полохи, на 15-тина километра югоизточно от Орехов. Целта е Токмак, оттам и Мелитопол. За малък пробив при Работино руски източници говорят още от вчера, телеграм каналът "Операция Z" също го казва. А руският пропагандист Семьон Пегов, списващ телеграм канал WarGonzo, твърди в дневния си обзор, че украинците са имали тактически успех при село Лобково, но то нямало "оперативно значение".

Руски източници: Украинците притискат руснаците в Запорожието (ВИДЕО и СНИМКИ)*

В анализа на ISW изрично се разглежда как са реагирали руските информационни източници – от военното министерство до военните блогъри. Оценката е, че в крайна сметка има единно мнение: "Справихме се", макар че първоначално е имало пробив на украинците при Роботино и Върбово. Изглежда руската армия не е била изненадана специално от бойните действия в това направление и ги е посрещнала достатъчно добре подготвена. Интересен аспект в анализа е, че има руски твърдения, че украинците са предупредили за офанзивата чрез прекалено многото артилерийска стрелба, която да подготви настъплението на механизираните части.

The crew survived and was evacuated. Russians were later able to take photos next to the disabled vehicle. pic.twitter.com/am9bEhr8BO