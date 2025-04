Послание в ООН: САЩ няма да толерират Путин. Март - най-лошият месец за военната техника на Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

САЩ заявиха, че няма да толерират недобросъвестни преговори или нарушаване на поетите ангажименти - очевидно послание към диктатора Владимир Путин, който продължава да убива цивилни украинци, докато твърди, че иска примирие. Изпълняващата длъжността посланик на САЩ в ООН Дороти Шей направи този коментар по време на заседание на Съвета за сигурност на организацията на 8 април. Тя подчерта пред 15-членния съвет (с пет постоянни членове, вкл. САЩ и Русия), че Вашингтон в крайна сметка ще оцени ангажимента на Русия за прекратяване на огъня въз основа на нейните действия.

Коментарите ѝ дойдоха след смъртоносната руска ракетна атака в Кривой Рог миналата седмица, в резултат на която загинаха 11 възрастни и 9 деца - едно от най-смъртоносните нападения срещу цивилни в Украйна от месеци насам. „Разбрахме, че ракетата е носела касетъчна бойна глава, което е причина за ужасяващите човешки жертви“, каза Шей: Украинският отговор на руското ракетно убийство на деца в Кривой Рог: Равносметка (СНИМКИ и ВИДЕО).

Шей освен това призова Русия да обмисли потенциалното въздействие на подобни действия върху преговорите за примирие. „Призоваваме Руската федерация да има предвид, че удари като тези в Кривой Рог и екзекуции на военнопленници имат потенциала да навредят на мирните усилия и на всички зависими дискусии“, каза тя, цитирана от Kyiv Independent.

Русия отвръща на САЩ с поредна лъжа

В отговор посланикът на Русия в ООН Василий Небензя заяви, без да предоставя доказателства, че ракетният удар е бил насочен към среща на украински военнослужещи и чуждестранни инструктори в ресторант. По думите му - били убити до 85 души. Украйна отхвърли това твърдение, като го нарече дезинформация. Има и ясни доказателства, които разкриват лъжата на Москва в случая: "Ресторантът-команден център на западни военни инструктори" в Кривой Рог: ВИДЕО кой е вътре.

Небензя също така повтори отдавнашната цел на Русия за демилитаризация на Украйна, като заяви, че руснаците ще се стремят да постигнат тази цел „с военни средства или чрез преговори" по такъв начин, че да се уверят, че "Украйна вече не представлява заплаха за Русия“. Той също така подчерта, че страната му била отворена за сериозни преговори, но нямало да позволи процесът да бъде използван за укрепване на военния потенциал на Украйна.

Междувременно заместник-посланикът на Украйна в ООН Христина Хайовишин отбеляза, че Киев е приел предложението на САЩ за 30-дневно прекратяване на огъня, но отговорът на Русия е бил продължаване на атаките срещу украински градове и села - нещо, което се вижда всеки ден. „Русия атакува украински градове и села с безпилотни самолети, бомби, артилерия и балистични и крилати ракети“, каза Хайовишин. „Русия демонстрира пълното си пренебрежение към международните усилия за мир, водени от Съединените щати“.

Междувременно руската държавна пропаганда продължава да подтиква войниците на Путин към самоубийство. По държавната телевизия военнопленниците са заклеймявани като престъпници и предатели, като са призовавани да се самоубият, вместо да се предават на украинците. Пропагандистът Сергей Карнаухов сега твърди, че самоубийството в битка не било грях.

Russian state propaganda keeps pushing soldiers toward suicide. On state TV, POWs are branded as criminals and traitors, with calls for them to kill themselves instead of surrendering. Propagandist Sergey Karnaukhov now claims suicide in battle isn’t a sin. pic.twitter.com/s2tvzSuBQv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 8, 2025

"Руснаци, всички вие сте убийци"

И в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) страстите се разгорещиха. Украинският депутат Олексий Гончаренко, който първоначално беше в партията на бившия президент Петро Порошенко, но след това стана независим, осъди руските граждани като съучастници в продължаващото насилие на Владимир Путин. „Руснаци, всички вие сте убийци, точно като него“, каза Гончаренко, визирайки издирвания от Международния наказателен съд в Хага диктатор.

Острите му думи бяха насочени към онези, които подкрепят Путин или мълчат пред режима му, независимо от статута си. „Единственото нещо, което можете да направите, е да коленичите и да се покаете, и може би Бог ще ви прости“, добави той. Коментарите на Гончаренко предизвикаха силни реакции, като някои делегати бяха видимо шокирани от острото му и емоционално осъждане.

In a fiery speech at the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), Ukrainian MP Oleksiy Honcharenko called out Russians for their support of President Putin's actions, condemning them as complicit in the ongoing violence. "Russians, you are all murderers, just like… pic.twitter.com/Khs2l7GOOC — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2025

Нов кръг преговори САЩ-Русия

Руските и американските власти обявиха, че на 10 април в Истанбул ще се проведе втори кръг от двустранни американско-руски дискусии, които ще бъдат насочени към нормализиране на дипломатическите мисии, но не и към обсъждане на споразуменията за прекратяване на огъня, предложени съвместно от САЩ и Украйна. Руското министерство на външните работи обяви на 8 април, че посланикът на Москва в САЩ Александър Дарчиев и заместник-държавният секретар по европейските и евразийските въпроси Соната Култър ще ръководят съответните делегации. Срещите ще следват същия формат като срещата от 27 февруари в Истанбул.

САЩ знаят също така, че Украйна е заловила двама китайски граждани, участвали в сражения на страната на Русия на фронта. Това поражда безпокойство, заяви Държавният департамент на САЩ, след като вчера украинският президент Володимир Зеленски съобщи за залавянето на китайците в Донецка област: И Китай воюва на страната на Русия: ВСУ плени двама китайски военнослужещи (ВИДЕО).

❗️🇺🇸 The U.S. is aware that Ukraine has captured two Chinese nationals involved in combat on Russia’s side. This raises concerns, says the U.S. State Department. https://t.co/quXtIFtrAP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 8, 2025

Сделката за украинските минерали: напредък

Ден по-късно ще има среща САЩ-Украйна. Bloomberg съобщи, че на 11-12 април украински официални лица ще проведат технически преговори в Съединените щати относно споразумението за минералните ресурси. Делегацията ще включва заместник-министрите на икономиката и на правосъдието на Украйна. Киев е ангажирал и международна правна фирма за консултации. Посещението ще последва онлайн преговорите между САЩ и Украйна по темата: Сделката за полезните изкопаеми: Украйна сверява документа с конституцията, впрегнати са правни кантори.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Интензивността на военните действия в Украйна почти не се променя на дневна база - през изминалото денонощие на фронта са се състояли 161 бойни сблъсъка, което е с два повече спрямо предходните 24 часа. Увеличение има в броя на хвърлените от руската армия управляеми авиобомби (КАБ) - 162, което е с 42 повече. От тях 50 са пуснати на руска територия, т.е. в Курска област. Намаление обаче има при изстреляните снаряди от страна на силите на Путин - те са с цели 900 по-малко на дневна база, или 4900. Руснаците са използвали и по-малко FPV дронове "камикадзе" - 2180 спрямо 2782 в предходното денонощие, гласят най-актуалните данни на Генералния щаб на украинската армия.

Март е бил най-лошият месец във войната за Украйна, ако гледаме съотношението между общите загуби на военно оборудване, става ясно от данните на платформата Oryx, която работи с отворени данни и поддържа огромна база от началото на руската инвазия. От графиката може да видите покачващото се съотношение между украинските и руските загуби на оръжие. Има покачване на украинските загуби спрямо руските и при тежката военна техника, макар и по-малко, като там зимата на 2022-2023 е била най-проблемна за ВСУ:

March was the worst month of the war for the ratio of total UKR to RU equipment losses (source: Oryx).



Likely due to the Russian offensive in Kursk and forced Ukrainian withdrawal



When looking at heavy weapons only, ratio is a bit better but still 2nd worst month of the war🧵 pic.twitter.com/5lQSRqZ3W0 — Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) April 7, 2025

Вероятно данните сега се дължат на руското контранастъпление в Курска област и принудителното изтегляне на украинските войски. Друг извод е, че Русия все повече използва граждански превозни средства (автомобили/мотоциклети) за транспорт на фронта, което отразява по-малките загуби на бронирани превозни средства (но по-големи загуби на личен състав). Цитираните данни не включват дроновете, които се превръщат в един от основните фактори на бойното поле. Въпреки това, като се имат предвид недостатъците на Украйна в тежкото въоръжение и несигурното бъдеще относно мащаба на чуждестранната военна помощ, това не е добра ситуация.

Най-горещо през изминалия ден е било в Покровското направление, където украинците твърдят, че са спрели 58 руски пехотни нападения, а в спомагателното от юг Новопавловско направление е имало 13 сблъсъка - там руснаците също са били отблъснати. Американският мозъчен тръст ISW - Институт за изучаване на войната - обръща внимание на Покровското направление, като отчита, че руските настъпления североизточно от Покровск подкрепят както продължаващите усилия за обкръжаване на града от изток и запад, така и усилията за натиск върху Константиновка от юг - чрез настъпление по магистралата Т-0504 и елиминиране на украинския укрепен пункт югозападно от Торецк. Ситуацията непосредствено на юг и югозапад от Покровск остава изключително динамична на фона на засилените руски настъпателни операции и локализираните украински контраатаки и операции с дронове в района.

Руските сили продължават да изчерпват живата сила и материалната база при неуспешни механизирани нападения и продължаващи пехотни атаки с поддръжка на бронирани машини по-нататък югозападно от Покровск. Те са постигнали незначителен напредък по цялото направление заради украинските контраатаки и подобренате интеграция на украинските сухопътни и безпилотни сили.

Руските сили изгубиха танкове от над пет дивизии и хиляди войници, които атакуваха към Покровск в последните 13 месеца и се опитваха да превземат града. Продължаващите настъпателни операции към Покровск и атака на Константиновка подчертават решимостта на руския диктатор Владимир Путин да завладее цяла Украйна с военни средства на всяка цена, ако не може да го направи чрез преговори, анализират американските експерти.

"Покровск е под постоянен вражески обстрел, всички подходи към града са бомбардирани от дронове с помощта на оптични влакна (...) В резултат на такива хаотични пожари в града, в резултат на щети от FPV дронове, които, ако не намерят военна цел, удрят всичко живо, броят на жертвите сред цивилното население на града значително се увеличи", пише в канала си "Офицер+" украинският лейтенант с позивна "Алекс".

Украинският оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов обръща внимание, че в село Котлино, по южния фланг на Покровск, украинците успешно са щурмували позициите на руснаците и са пленили двама войници от силите на Путин (ВИДЕО 18+).

На второ място като интензивност на сраженията е Курска област с 25 отблъснати руски атаки, твърди генщабът на Украйна. Украинският военен анализатор Константин Машовец, който е служил в Генералния щаб на ВСУ, твърди, че общият брой на "Курската група сили" на руснаците се оценява различно и варира в рамките на следните показатели: до 62-65 хиляди (като се вземе предвид "групата, прикриваща държавната граница"), или до 50-55 хиляди без нея. Има и цифри, които сочат около 30-35 хиляди, но това според Машовец е малко вероятно. Друга налична информация е за 75 хиляди руснаци в направлението.

Анализаторът обръща внимание на Сумска област на Украйна, която граничи с региона на Курск и където в граничните райони се водят сражения. Крайната засега цел на руснаците, по думите му, е навлизане на 10-15 километра в област Суми. Превзето е село Басовка (КАРТА), с цел руснаците да стигнат до село Локня и да пресекат пътя към село Юнаковка. Пробивът е 6 километра навътре от границата - той е отчетен и от руския военнопропаганден Telegram канал "Два майора".

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Село Гуево в Курска област също си е върнато от руснаците, а в Белгородска област на Русия текат боеве за Демидовка и Поповка - Поповка е източно от Гуево, оттам може да се организира флангова украинска контраатака. Машовец е скептичен, че руската армия може да настъпи с тези сили към самия град Суми. Той счита, че ако руската армия ще прави буферна (санитарна) зона в Сумска област, трябва да владее височините между Юнаковка и Храпивщина - т.е. голяма зона с гори. Според него е възможно руснаците да успеят, но това е най-благоприятният за тях сценарий предвид моментните им ресурси, терена, както и изградените защитни позиции и укрепления от украинската армия.

"Благодарение на резервите, прехвърлени в Краснополски район на Сумска област, противникът не се отказва от опитите си да пробие на територията на Белгородска област", пише руският канал "Два майора". "Нашият артилерийски огън унищожи щурмова група от 39-а бригада за брегова охрана на ВМС на Украйна, която се опитваше да пробие на наша територия. Нашите морски пехотинци също разкриха и унищожиха със стрелково оръжие щурмова група от 17-а отделна моторизирана бригада, движеща се в посока Поповка", твърди източникът.

Единствените две други направления, в които са отчетени двуцифрен брой сблъсъци през изминалото денонощие, са Торецкото с 18 и Лиманското със 17. "В Торецкото направление противникът се активизира и се опитва да пробие с автомобили по магистралата Торецк – Ивано-Франковск, в посока Константиновка", пише "Офицер+" за руските сили и посочва, че там те имат "променлив успех". Украинският лейтенант отбелязва, че в този сектор сраженията са доста по-активни, отколкото преди месец - руснаците продължават настъпателните си действия.

Украинският журналист Юрий Бутусов, който е един от големите критици на Володимир Зеленски, пише за Лиманското направление, че "критичната ситуация" там изисква "незабавни управленски и организационни решения - в противен случай фронтът при река Оскол ще се срути". "Продължава атаката на руските войски от район Невско-Терно (под контрола на руснаците, североизточно от Лиман) срещу селата Катериновка и Нове, а превземането на тези села ще доведе до сериозни последици. Врагът търпи значителни жертви, руснаците атакуват на фронта, но имат и масивна подкрепа с дронове и артилерия и имат значително повече резерви на пехотата, за да продължат настъплението", посочва Бутусов.

"Врагът атакува частите на 66-а механизирана бригада, която полага всички усилия, но врагът запазва предимството си. 66-а бригада е съсед на 3-та щурмова бригада, която понастоящем е разположена в 3-ти армейски корпус", уточнява той. Трета щурмова бригада се сражава в Серебрянския горски резерват, южно от Терно - Ямполовка и на границата със Северското направление.

"Има логичен извод - 66-а бригада да се включи в състава на 3-ти корпус и корпусът да бъде отговорен за стабилизиране на отбраната на фронта, където има пробив. Единният център за управление ще подобри управлението и взаимодействието, ще организира маневри със сили и средства. Ситуацията е критична, трябва да действаме още сега. Необходимо е да спасим Лиманския фронт като цяло - за това има всички предпоставки и възможности. Необходимо е и район Терно - Ямполовка да се включи в една ивица, за да блокираме напълно настъпателната линия на двете руски обединени армии. Тук са необходими резерви, необходимо е попълване във връзка с организационни и управленски решения", пише Юрий Бутусов.

Според "Два майора" руските въоръжени сили са издигнали знамето в Катериновка - северозападно от Терно-Ямполовка и северно от Нове в Лиманското направление. "Нашето настъпление на северозапад се развива", твърди каналът.

На 7 април Военновъздушните сили на Украйна успешно поразяват и унищожават командния пункт на 81-ви самоходен артилерийски полк на руските въоръжени сили във временно окупираната територия на Херсонска област. С това се похвали генщабът на ВСУ и показа видео:

"Благодарение на професионалните умения на украинските пилоти бетонната конструкция е напълно унищожена. Загубите в момента се уточняват, но са загинали 20-30 окупатори. Това поражение значително подкопа способността на вражеските части да водят бойни действия в района. Пилотите от ВВС на Украйна ще продължат да нанасят унищожителни удари по врага, докато той не напусне суверенната територия на Украйна", обявяват от украинската армия.

"В района на Херсон, в резултат на обстрел от украинските въоръжени сили на пожарна станция в Нова Каховка, беше ранен 26-годишен спасител. Вражеска атака срещу Брилевка в Алешкинския район доведе до щети по сградата на бензиностанция", твърди "Два майора", без да посочва доказателства.

Общо 164 дрона са били свалени през изминалата нощ на руска територия, твърди военното министерство в Москва. Междувременно украинските ВВС обявиха, че са свалили 40 дрона от общо 55, изстреляни от руснаците - 32 с помощта на ПВО и мобилни огневи групи и 8 чрез електронно заглушаване. От атаката са засегнати Харковска и Днепропетровска област. Научете повече:

