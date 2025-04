Украинският отговор на руското ракетно убийство на деца в Кривой Рог: Равносметка (СНИМКИ и ВИДЕО)

Един тон азотна киселина се е изляла след атаката с дронове срещу завода "Промсинтез" - един от основните производители на промишлени взривни вещества в Русия и Общността на независимите държави (ОНД). Той се намира в Чапаевск, Самарска област. Информацията за киселината е на източници на руското опозиционно информационно издание ASTRA, което от 2024 година е обявено за чуждестранен агент от режима на руския диктатор Владимир Путин.

Атаката стана часове след като руснаците убиха 9 деца с балистична ракета в родния град на украинския президент Володимир Зеленски - Кривой Рог - Още: "Ресторантът-команден център на западни военни инструктори" в Кривой Рог: ВИДЕО кой е вътре

Официално местните власти не признават нищо, освен че е имало атака. Но информацията на ASTRA е, че дрон е уцелил резервоар с разредена азотна киселина, като 1 тон от течността е изтекъл. Азотната киселина е неутрализирана със сода и течът е овладян. Освен цистерната с разредена азотна киселина, атаката е засегнала два производствени цеха, като покривите на цеховете са изгорели - има сателитна снимка, макар и с недобра резолюция.

After the drone attack at the explosives factory in the Russian city of Chapayevsk, burn marks are visible around two buildings in their blast wall area. Sentinel-2 satellite images taken today compared with two days and Google Maps. https://t.co/yLVF8yHsxV pic.twitter.com/26bsPXad6S