Пренебрегваният от мнозина стратегически град за войната в Украйна – Торецк (ОБЗОР - ВИДЕО)

Торецк – това е точката от оперативно-стратегическо значение за развитието на военните действия в Украйна, към която се насочват все повече погледи в последно време. Боевете се водят вътре в самия град вече от няколко месеца, като руснаците много бавно и с много мъка, често при това принудени да отстъпват временно, все пак напредват. Поглед към случващото се в града отправи и американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), с разяснения защо е важно.

На база геолокализирани данни от удари с FPV дронове от украинска страна по настъпващи руски войници, ISW прави заключение, че руските части вече са достигнали до северозападната административна граница на град Торецк. 71% от града е под руски контрол – това е оценката на ISW, макар руски военнопропагандни телеграм канали като например "Военкор" да твърдят, че 90% от града са в руски ръце. Коментари на говорители на украински части, биещи се в Торецк, сочат, че руснаците отново са променили тактиката си – вече действат с щурмови пехотни групи от по 20-тина души т.е. по-големи части, в опит да пречупят украинската съпротива, а руски военнопропагандни телеграм канали коментират, че руските атаки вече са насочени към няколко района на града едновременно, а не както досега обичайно към един район. Една от украинските бригади, които се бият в Торецк, е Дванадесета бригада със специално предназначение "Азов":

Торецк е свързваща точка между две направления – Покровското на юг, което в момента е най-горещото в самата Украйна, и Краматорското на север (северозапад по-точно). Градът е важен както за самия Покровск, така и за Часов Яр (Краматорското направление) – защото Торецк позволява артилерийски обстрел по цели в районите и на Покровск, и на Часов Яр. Освен това, Торецк е свързващо звено с град Константиновка по път Т-0516. Константиновка е първата позиция от няколко украински защитни линии, в центъра на които се намират Славянск и Краматорск – последните големи градове под украински контрол в Донецка област и важни индустриални зони. ISW счита, че руската армия иска да постави под контрол обезателно северозападен Торецк и централната зона на Щербиновка, за да тръгне руската армия напред по Т-0516 през Нелиповка, Плещовка и Иванополе и да окаже натиск по линията Константиновка – Дружковка. Друго възможно руско действие е напредък южно към Часов Яр, през Бела Гора (Била Хора). Целта - да бъде разбит украинският джоб в тази област и да бъде изравнена фронтовата линия на запад и югозапад от Константиновка. Това би усложнило шансовете на Украйна да контраатакува в руския тил югоизточно от Часов Яр, включително към Клещеевка, и би позволило на руските сили да разположат допълнителни артилерийски системи, с които да стрелят по Константиновка, както и да я атакуват с FPV дронове. При успех в Торецк, руската армия може да тръгне на запад и северозапад от село Ню Йорк и село Леонидивка към магистрала H-20 Донецк - Константиновка и магистрала H-32 Покровск-Константиновка, за да притиснат Константиновка още повече от юг. Предоляване на украинската съпротива в Торецк ще позволи по-бърз руски напредък през равнинен терен – защото от април, 2024 година, руската армия е напреднала само с 12 километра в Торецкото направление, където боевете са предимно в градски условия, включително в селата около самия Торецк (Ню Йорк, Нелиповка, село Северно, село Южно и т.н.). Освен това, за значителна заплаха за Константиновка ще трябва руските части, биещи се в Торецк, да бъдат подсилени – но в момента Покровското и Курахоското направления са приоритетни за руснаците, казва ISW и говори за вариант, при който ако в Торецк дойдат подкрепления за руснаците, то те ще бъдат изтеглени от Купянското направление:

Fighters of the "Rarog" UAV batallion within the 24th Mechanized Brigade, destroyed two Russian BMD-4s, two BMP-2s, and struck two T-80 tanks near Chasiv Yar. pic.twitter.com/wb0ZfrmEqd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 7, 2025

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец също обръща внимание на Торецк в най-новия си анализ. По думите му, очевидно руснаците са имали успехи в центъра на града, но не и на южния фланг, по линията Нелиповка – Леонидово.

Операция "Курск"

В Курска област ситуацията като цяло не се развива интензивно нито в украинска, нито в руска полза, но броят на бойните сблъсъци остава висок. Съгласно данните на украинския генщаб, това е било второто най-горещо направление за 7 януари – 32 бойни сблъсъка.

(КАРТА) На база геолокализирани видеокадри украинският информационен източник NOELReports прави следното заключение за Курска област – украинската армия има позиции в село Бердин, а руската армия е успяла да си върне някои позиции в съседното село Новосотницки. Източно от Суджа, т.е. малко по-на юг от Бердин и Новосотницки, руснаците атакуват Махновка, но не могат да напреднат повече от южната част на селото (КАРТА). Руската версия за случващото се е различна – руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" директно твърди, че Бердин и Новосотницки буквално са върнати в руски ръце, било завършено "прочистването" около двете села, като ключовата дума изглежда е точно това "около", имало "десетки пленени вражески войници". Друг руски военнопропаганден телеграм канал в лицето на "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, който е лично награждаван няколко пъти от издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владиир Путин, също твърди, че Бердин е изцяло под руски контрол. Отделно – село Руско Поречно било вече руска позиция, вървят боеве за Черкаско Поречно. Боевете в Курска област са много жестоки – ВИДЕО, 18+. Говорителят на украинската армия Олексий Дмитрашевски заяви, че руската армия обстрелва все по-интензивно град Суджа – основното украинско завоевание в Курска област, като руснаците ползват и ракети С-300. Руските обстрели се засилват и в районите на доста руски села – Малая Локня, Лебедово, Дарино, Плехово, Махновка, като някои от тези села вече са изравнени със земята от руските ракетни и артилерийски удари. 36 цивилни за загинали от август, 2024 година досега заради руските обстрели в тези руски села, твърди Дмитрашевски:

Russians are hitting Sudzha with S-300 missiles, already destroying several of their own villages. At least 3 S-300 rockets have hit Sudzha, and towns like Sverdlikove, Lebedivka, Malaya Loknya, Daryino, Makhnovka, and Plyokhovo have been destroyed. pic.twitter.com/Eb7xmXrR39 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 7, 2025

ISW потвърждава казаното и от "Рибар", че има руски напредък в западната част на село Кругленко, което е източно от Леонидово, също и северозападно от Руско Поречно, както и западно от Старая Сорочна - ВИДЕО, 18+ и КАРТА!

(КАРТА) Вчера ръководителят на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна Андрий Коваленко лаконично посочи, че в Курска област е атакуван важен руски военен обект. Няколко часа по-късно украинският генщаб посочи, че е ударен нов команден пост на 810-та бригада на руската морска пехота. Това е пореден такъв удар. Не е ясно дали Коваленко е имал предвид този военен обект – но 810-та бригада вече пострада от няколко украински въздушни удара в последно време и то по командни структури: Не се научиха: Украински ракети пак поразиха руски морски пехотинци (ВИДЕО)*

На този фон, в Херсонска област руснаците също страдат от такива удари, пример какво е направила американска ракетна система за залпов огън HIMARS:

Reported as the result of a HIMARS GMLRS strike on Russian positions in the occupied part of the Kherson region. pic.twitter.com/FLxg5rEtnI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 7, 2025

Севернокорейският контингент в Курска област също допринася в помощ на армията на руския диктатор Владимир Путин – с нови самоходни гаубици "Коксан", които вече са на фронта. Украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, разказва, че севернокорейците все повече биват интегрирани в съвместни щурмови групи с руснаците, но и че изглежда това не се харесва много на севернокорейските войници: "Спирането на войната ще е трудно": Тръмп заговори за прекратяване на конфликта в Украйна до 6 месеца (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете в Украйна намаля доста рязко само за денонощие, но остава много високо. Понижението е с 42 бойни сблъсъка – общо за 7 януари е имало 176 бойни сблъсъка. Мащабът на руските бомбардировки с авиационни бомби остава сериозен – 93 авиобомби са хвърлили руснаците, с 2 по-малко на дневна база. Запазва се и мащабът на руския артилерийски обстрел – 5000 изстреляни снаряда, както и нивото на използвани FPV дронове-камикадзе – 2000, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление е Покровското – 41 руски пехотни атаки са спрени там. Следва Курското, с 32 бойни сблъсъка. В Кураховското направление е имало 25 руски пехотни атаки, а във Времеевското – 21. В Лиманското направление са станали 14 руски пехотни атаки, в Торецкото – 9.

(КАРТА и ВИДЕО) В Покровското направление вече има непрастанни руски бомбардировки с авиационни бомби, обстрели с артилерия и удари с FPV дронове в границите на самия град Покровск. Там все още има около 7300 цивилни – градът беше с население от 61 000 души преди старта на пълномащабната война. Руснаците продължават да пълзят напред и да заемат нови позиции и източно от Покровск, както и североизточно – районите отвъд селата Лисовка, Волково и Воздвиженка, като само Волково още не е потвърдено под руски контрол от тези населени места:

Същевременно Константин Машовец коментира, че макар отпреди 3 дни части на 41-ва общовойскова руска армия да помагат на южния фланг на град Покровск, то резултат дотук няма. Няма руски пробив на пътя село Межово – Покровск, а тежките боеве продължават по цялата линия от Нововасильовка до Даченско. Най-опасно за украинците в момента е руското настъпление към линията Пищане – Котлино. От Нововасиловка и Солно руската армия иска да стигне до границата с Днепропетровска област, счита Машовец:

A truck carrying ammunition supplies for Russian forces in the Pokrovsk direction, didn't make it. pic.twitter.com/DZHeCctz1E — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 7, 2025

В Кураховското направление и Машовец посочва, че битката за Курахово приключи, сега руснаците се стремят да ликвидират украинската отбрана по южния бряг на река Мокра Яла, прекъсвайки пътя между Дачно и Янтарно. Засега украинците удържат линията Зеленовка – Янтарно, а руснаците още не са стигнали вътре в село Андреевка, от която ще могат да действат както на север, към Покровск, така и на юг, към Велика Новоселка (Времеевско направление). Откъм Андреевка Машовец пак предупреждава, че руската армия ще има възможност да мисли за обкръжаване на южния фланг на Покровск. Украинският генщаб вече официално отчете боеве в района на Андреевка - говорителят на украинското командване "Хортиця" майор Виктор Трехубов обаче каза, че боеве при Кураховската ТЕЦ и западните покрайнини на град Курахово още се водят: Украйна упорито тормози Путин в Курск, Курахово падна, 800 000 убити и ранени руски войници според Киев (ОБЗОР – ВИДЕО)

(КАРТА) В Лиманското направление нещата за украинската армия стават все по-сложни. Руснаците форсират река Жребец при язовира на село Ивановка и тръгват по пътя към Колодяз, предупреждава NOELReports, с което потвърждава данните от последните няколко дни за жестоки боеве в района и постепен руски напредък. Украинският военен и командир на рота в батальона "Айдар" Станислав Бунятов, който е оператор на дронове с позивна Осман, казва, че руското настъпление към Колодяз за момента е спряно, обаче руските опити продължават – точно откъм по-високия терен на язовира при Ивановка.

A lone Russian tank crew charged Ukrainian positions in the Lyman direction, got hit by a drone, panicked, turned tail, and tried to flee. But the 63rd Brigade’s artillery and drone pilots didn’t let them go. pic.twitter.com/XrUjzfmpGL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 7, 2025

Константин Машовец признава новия руски плацдарм при Ивановка, северно от село Терно, а също и твърди за съседното на север Купянско направление, че руснаците са разширили малко плацдарма си през река Оскол южно от село Двуречна и имат позиции на пътя Двуречна – Купянск (селото е на западния бряг на Оскол). Това е по-голяма заплаха за отбраната на Купянск, отколкото опитите на руснаците да се разширяват в района на Крухляковка с поглед към Купянск-Узловой на източния бряг на Оскол, смята украинският военен анализатор. Той отново задава въпроса за състоянието на някои части на украинската армия – както като хора, така и като снабдяване с боеприпаси. А ISW отчита това, което писахме във вчерашния ни обзор – руснаците имат напредък и северозападно от Лозова и североизточно от Борово (Боровая), по път С-210517, като са овладели позиции към село Нова Крухляковка. Руската цел е позната – преминаване на река Оскол (на западния ѝ бряг) при Борово:

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 64 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. 41 са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, други 22 са приземени с електронно заглушаване. От тях 3 са върнати обратно към Русия заради заглушаването, а 1 е отклонен към Беларус, съобщават украинските ВВС.

