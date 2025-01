Зеленски: Путин трябва да го заболи от войната, която разпали (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Проблемът с Путин е, че не разбира и не чувства болка. Това е много важно – да почувства болка заради войната, която подпали. Болка заради цената на тази война – той трябва да я почувства. Неговите хора трябва да я почувстват – за да не налита той отново. Трябва да е толкова болезнено, в случай че, Господ да не дава, да предприеме пак такива стъпки. И ако днес просто предадем на Путин наши земи, той просто ще потрие ръце и и ще каже: "Супер, да се подготвим и след година-две, трябват ни няколко години и пак ще се върнем". Той определено ще се върне за Европа. Той иска да остане в историята като човек, който заграбва земи, който има държава, която никой не може да победи. Това е големият му стремеж – това е факт". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски:

President Zelensky: "Putin wants to go down in history as a leader of a country that grabs lands and no one can beat it".

Казаното от Зеленски идва на фона на отговор на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, че Владимир Путин е отворен за разговори с чуждестранни лидери и няма предварителни условия да говори с когото и да било. Само че позицията на Путин за Украйна остава непроменена, предупреди Песков – т.е. "денацификация" и "демилитаризация", което в превод означава сваляне на демократично избраното сегашно управление на Украйна и подчинение на страната на волята на Путин, както и предаване на украински земи, които армията на руския диктатор още не е окупирала (части от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област):

Adventures of Kadyrovites at the Frontline

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Рязък скок в интензивността на боевете в Украйна – увеличение с 52 бойни сблъсъка на дневна база. На 10 януари факт са станали 213 бойни сблъсъка. Рязко намаление има в броя използани от руснаците авиобомби за деня – 39, т.е. 37 по-малко на дневна база. Много сериозно намаление има и на мащаба на руския артилерийски огън – 4000 изстреляни снаряда т.е. с 2000 по-малко на дневна база. Немалко понижение има и при използваните FPV дронове-камикадзе от руската армия – под 2000 т.е. с 400 по-малко на дневна база, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление пак е Покровското, с внушителните 72 отбити руски пехотни атаки там. Направлението става приоритетно, след като вече и украинският генщаб признава, че Кураховско направление няма – то се превърна в Новопавловско, като обедини Кураховското и Времеевското. Павлоград е основна логистична точка за доставки на Покровск от запад, но Новопавловка е село в Запорожка област, Приморски район. Предвид информацията от украинския генщаб е ясно, че военни действия с различна интензивност се водят в полукръг от юг на север около Покровск – посочена е дори Андреевка като място на боеве, селото е ключово за разпределение на усилията на руснаците както от юг към Покровск, така и от север към Велика Новоселка (Времеевско направление). Боеве има и в района на Мирноград, т.е. северният фланг на Покровск. А в Новопавлоското направление руските пехотни атаки са 14 – както от север, така и от юг на Велика Новоселка, в опит населеното място да бъде обкръжено. Припомняме, че украинският о.з. полковник и военен анализатор Константин Машовец предупреди, че на запад от Велика Новоселка бъдещо изтегляне на украинските части там ще е по-трудно, защото трябва да пресекат река Мокра Яла (долните кадри са от боеве на южния фланг на Часов Яр, Краматорското направление, за което повече информация има в следващия абзац).

Много голяма стана интензивността на бойните действия и в Лиманското направление – 39 руски пехотни атаки там, като районът на Терно е основна арена на бойни действия, с цел преминаване на река Жребец от руската армия. В Краматорското направление също има голяма руска активност – 32 руски пехотни атаки, с поглед към Ступочко и съответно към Константиновка, която се намира северно от Торецк и североизточно от Покровск. Специално за Торецк украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, посочва, че само малка част от града е под украински контрол, а той е ключов в дългосрочен план за формата на фронтовата линия, докато руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" предупреждава, че е рано да се говори за пълно превземане на Торецк и че украинците водят организирана отбрана, с използване на много дронове. В Курска област е имало 29 руски пехотни атаки: Пренебрегваният от мнозина стратегически град за войната в Украйна – Торецк (ОБЗОР – ВИДЕО)

Артилеристи Полку вогневої підтримки "Дніпро-1" Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" ведуть вогонь по позиціях росіян у місті Торецьк, Бахмутський район,Донеччина

Часів Яр. Апокаліптична картина.



Росіяни продовжують штурмувати місто та обстрілювати його з усіх видів озброєння, регулярно завдають ударів дронами та авіабомбами.



Воїни 24 ОМБр тримають оборону та знищують ворога у надважких умовах.



Жодної вцілілої будівлі. pic.twitter.com/Y3PcP5b37x — 24 ОМБр імені короля Данила (@24th_brigade) January 10, 2025

(КАРТА) Все по-голямо става изравняването на фронтовата линия от изток в Покровското направление – германският журналист Юлиян Рьопке, който работи за германския таблоид "Билд", счита, че село Дачно е в руски ръце. "Офицер+" посочва, че руснаците опитват да продължат на запад от село Шевченко, което е свързваща точка между Кураховското и Покровското направление, и украинците правят всичко възможно да не допуснат окончателното свързване на Кураховското и Покровското направление. Колегата на Алекс – командирът на рота в батальона "Айдар" Станислав Бунятов, с позивна Осман, добавя, че мъглата в района помага на руснаците.

A Russian occupier is traveling along the infamous "road of death" in the Pokrovske direction. The scene is littered with destroyed vehicles, some still burning, and numerous occupiers, both dead and alive. The video's author highlights the Ukrainian Armed Forces' use of…

За Курска област "Два майора" отчита 11 украински атаки за денонощието, но ги определя като неуспешни. Гуево и Куриловка вече са под руси контрол, южно от Суджа, добавя той, но американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) не отчита видеодоказателства за това твърдение. Най-активните боеве се водят в района на Малая Локня, Махновка и на югозапад от Руско Поречно, казва друг руски военнопропаганден телеграм канал в лицето на "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, награждаван неведнъж от руския диктатор Владимир Путин. За боевете при Руско Поречно има геолокализирани кадри (ВИДЕО, 18+ - скролира се надолу по нишката от публикации в социалната мрежа "Х").

full video, not sure why he can release that but..

Новият командващ сухопътните сили на Украйна генерал Михайло Драпати призова всеки, който има какво да каже относно комуникацията между отделните звена във Въоръжените сили на Украйна и подаването на актуални верни данни в докладите, да не се въздържа и да идва при него. Вратите на кабинета ми са отворени, е посланието на генерал Драпати:

❗️ "The door to my office is open to everyone," - said Commander of the Ground Forces, Mykhailo Drapaty, addressing the issue of inaccurate battlefield reports.



❗️ "The door to my office is open to everyone," - said Commander of the Ground Forces, Mykhailo Drapaty, addressing the issue of inaccurate battlefield reports.

False reports on lost positions have been a problem in the Armed Forces, as lower-ranking commanders often conceal…

