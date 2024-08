Пред ЕС: Украйна поиска разрешение за западни оръжия дълбоко в Русия, Борел подкрепи (ВИДЕО)

Украйна засили призивите си за разрешение да използва западни оръжия срещу военни цели в Русия. Преди срещата с колегите си от ЕС в Брюксел украинският външен министър Дмитро Кулеба заяви, че дългосрочната сигурност за Европа започва с „краткосрочни смели решения за Украйна“.

Киев иска разрешение да използва западни оръжия за нанасяне на удари по „легитимни военни цели“ в дълбините на Руската федерация - главно летища, използвани от руските бомбардировачи, които атакуват Украйна, посочи топ дипломатът на страната.

Още: За одобрение за ATACMS: Украйна ще представи списък с руски цели на САЩ.

Кулеба: "Ако не се вземат нужните решения, не обвинявайте Украйна"

„Ако бъдем снабдени с достатъчно количество ракети, ако ни бъде разрешено да нанасяме удари, ще намалим значително възможностите на Русия да нанася щети на нашата критична инфраструктура и ще подобрим положението на нашите сили на земята", каза Кулеба.

„Ако се вземат решения, Украйна е успешна на терен. Ако не, не обвинявайте Украйна, а себе си. За пореден път показахме, че тези, които говорят за страх от ескалация, в повечето случаи използват този аргумент само за да избегнат вземането на решенията, от които Украйна се нуждае“, заяви украинският външен министър в отговор на западните притеснения за ескалиране на конфликта, ако се дадат далекобойни оръжия на Киев.

"If decisions are made, Ukraine is successful on the ground. If not, don't blame Ukraine, blame yourself... We have once again demonstrated that those who talk about the fear of escalation mostly use this argument only to avoid making the decisions Ukraine needs," Ukrainian… pic.twitter.com/lBnS2QeiQ7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 29, 2024

Най-вече думите му са насочени към САЩ, които не дават използването на ракети ATACMS, към Великобритания, която се бави с решение за ракетите Storm Shadow, и към Германия, която така и не доставя на Киев ракети Taurus с далечен обсег на действие. Какво бави решението за Storm Shadow, четете в днешния ни обзор за Украйна: Рекорд във войната по брой руски атаки на фронта, ситуацията за ВСУ при Покровск е критична (ОБЗОР - ВИДЕО).

Борел: Ограниченията да бъдат отменени

Кулеба беше подкрепен от върховния представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурност Жозеп Борел, който определи срещата на украинския дипломат с 27-те външни министри на ЕС като „важен момент, за да разберат всички защо“ ограниченията трябва да бъдат отменени.

„Ограниченията трябва да бъдат премахнати, за да могат украинците да се прицелят в местата, откъдето Русия ги бомбардира, в противен случай оръжията са безполезни", заяви Борел, цитиран от The Guardian.

Още: Колко ракети и дронове е изстреляла Русия във войната и колко са свалени: Данни от ген. Сирски

Borrell calls for lifting all restrictions on the use of Western weapons for strikes on Russia



The EU diplomatic chief calls on partner countries not to restrict Ukraine from using the weapons provided to it for strikes against Russia. He also asks European countries to provide… pic.twitter.com/Vje93Ua1vj — NEXTA (@nexta_tv) August 29, 2024

Украински удар в Курска област

На този фон - украинските въоръжени сили са нанесли удар по железопътна линия в Лгов, Курска област, съобщават местните медии. Нападението е било насочено към жп линията в близост до гара „Лгов-Киев“, като е повредило две жилищни сгради и е засегнало склад, принадлежащ на местен бизнес.

Според кмета на града са регистрирани четири удара. Няма данни за ранени.