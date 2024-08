Колко ракети и дронове е изстреляла Русия във войната и колко са свалени: Данни от ген. Сирски

От началото на пълномащабната война (февруари 2022 г.) Русия е изстреляла над 9600 ракети срещу Украйна. Украинците са свалили близо 2500 от тях, стана ясно от речта на главнокомандващия украинските въоръжени сили ген. Олександър Сирски на Конгреса на местните и регионалните власти.

Since the start of the full-scale invasion, Russia has launched 9,627 missiles at Ukraine, of which air defense forces have shot down 2,429. - Syrskyi pic.twitter.com/IT8QJaZA7j