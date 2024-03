Превзехме още едно село в Украйна: Резултатът от големите руски военни усилия (ВИДЕО)

На този фон и при тези гигантски числа, показващи какви са руските усилия да бъде сломена Украйна, Кремъл се похвали с поредно превзето украинско село – без обаче да публикува видеодоказателства в свой стил, като вдигане на руското знаме. На всичкото отгоре става въпрос за позиция, за която редица руски военни телеграм канали вече писаха, че най-важно е да бъдат овладени позиции на висок терен западно извън нея – защото оттам украинската армия обстрелва и нанася загуби на руските военни части, т.е. превземането на селото без тези позиции не значи нищо.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Footage of Ukrainian pilots and ground personnel being trained by Belgian instructors in Denmark 🤝 pic.twitter.com/o8XkLsqLo0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 19, 2024

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, има сериозно увеличение на интензивността на боевете на дневна база – с около 30%. За последното денонощие по украински данни е имало 80 бойни сблъсъка по целия фронт. По традиция след падането на Авдеевка Новопавловското направление (на запад от Маринка: селата Красногоровка, Григоровка и Новомихайловка) остава най-горещо, с 29 отбити руски пехотни атаки. Има обаче рязко вдигане на интензивността на боевете в Лиманското и Купянското направление – 14 отбити руски пехотни атаки при Терно и Спирно (Лиманското направление) и 10 отбити руски пехотни атаки при Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск). На запад от Авдеевка – линията Невелско – Първомайско – Тоненко – Орловка – Бердичи, има 13 отбити руски пехотни атаки по украински данни. (КАРТА) Руснаците вече имат позиции до язовира на Първомайско (11 километра югозападно от Авдеевка), но това засега не променя съществено картината там.

(КАРТА) Вчера вечерта руското военно министерство обяви, че руската армия е превзела (в руския вариант – освободила) село Орловка – визуално потвържение с геолокализирани видеокадри и/или снимки още няма. Информация за това руските телеграм канали разпространяваха още преди 2 седмици поне. Проблемът за руснаците е, че именно на запад от Орловка, както и Тоненко, което е на няколко километра южно от Орловка, има висок терен и украинците са заели позиции там, за да обстрелват опитващите да настъпят руски части. На всичкото отгоре зад тези села има и водоеми, които предлагат допълнителна естествена защита. А в сводката на украинския генщаб изрично Орловка е посочена като място, където руснаците са спрени за последните 24 часа. Специално в обзора на руския пропагандист и военен блогър Семьон Пегов е написано, че не може да се изключи украинската армия да контраатакува – и има уточнение, че и в Тоненко имало руско настъпление, било много трудно за украинците. Пегов вече писа как украинците сега използват за база село Семьоновка и оттам организират контраатакуващи операции по цялата линия Тоненко - Орловка - Бердичи. Само преди няколко дни популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от говорителя на руското външно министерство Михаил Звинчук, писа как Тоненко било на практика превзето, но сега руското говорене (обзорът на Пегов е красноречив пример) отново не отговаря на казаното преди. А поредно ВИДЕО (18+) дава нова представа колко шокиращи са жертвите на руската армия при опитите ѝ да постигне завземането на дори едно село: Русия се бунтува срещу Путин, но недостатъчно: Българските БТР-и са в Украйна (ВИДЕО)

The 3rd Separate Assault Brigade shows compilation footage of recent work in the Avdiivka direction. Repelling Russian mechanized attacks and destroying personnel and equipment. pic.twitter.com/uEx8nyUrc2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 19, 2024

"Рибар" пише и още нещо интересно, но за Новопавловското направление – че украинската армия почти отблъснала руската от Красногоровка. Още в края на февруари Трета щурмова бригада на украинската армия обяви, че селото е под украински контрол след светкавична операция: Украйна твърди, че е изтласкала руските сили от град в Донецка област

При видимо повишената активност на бойните действия в Североизточна Украйна – Купянско и Лиманско направление, Пегов и "Рибар" не обелват и думичка. "Рибар" казва така извън направленията към Авдеевка, Новопавловското и Бахмут: "В останалите участъци от фронта обстановката е стабилна. Страните водят взаимно разузнаване и контрабатарейна война, като понякога тестват силата на отбраната с малки щурмови групи": Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

Russians trying to evacuate a previously damaged and captured Ukrainian Leopard 2A4, but in the process, they come under Ukrainian fire. They abort the evacuation and lose an armored vehicle themself.



Kreminna direction near Terny. pic.twitter.com/IbFH8oGO0Q — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 19, 2024

Не спират и боевете в граничните руски области, които са съседни на север от Украйна – Белгородска и Курска. Там е очевидно, че руската армия все още не може да установи пълен контрол и да прекрати операциите на т.нар. руски доброволци.

