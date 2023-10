Президентът на Румъния поиска старт на преговорите за присъединяване на Киев към ЕС преди края на годината

„Политиката на разширяване на ЕС е от стратегическо значение: Румъния силно подкрепя положителното решение за започване на преговори за присъединяване на Молдова и Украйна преди края на тази година“, написа Йоханис в социалната мрежа X.

The next Strategic Agenda must be pragmatic and focused on achieving clear results. The EU enlargement policy has strategic importance: RO🇷🇴 firmly supports a positive decision for the opening of the accession negotiations with RMD🇲🇩 and UA🇺🇦 by the end of this year.