Путин даде гражданство на молдовски олигарх, създал проруска партия

„Подадох документи. Така че от днес съм и гражданин на Руската федерация, наред с всичко останало", каза той, цитиран от контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС.

В същото време Шор отбеляза, че няма да се откаже от израелския си паспорт. „Израел е моята родина, аз съм роден там“, каза олигархът и добави, че не пребивава постоянно в Русия.

Илан Шор е замесен в най-голямата банкова измама в историята на Молдова. Тя нанесе щети в размер на около един милиард долара на трите най-големи търговски банки в бившата съветска република.

Проевропейското правителство в Кишинев успя да потърси сметка на Шор. Олигархът бе осъден на 7,5 години затвор и избяга в Израел. Преди това той бе закрилян от друг олигарх - Владимир Плахотнюк, който до 2019 г. е лидер на "Демократическа партия на Молдова" и контролира политическата власт в страната.

Шор е обект на санкции от страна на ЕС за „дестабилизация и подкопаване на суверенитета на Молдова“, а също така е санкциониран от САЩ. Очевидно в координация с Русия, олигархът започна да организира протести срещу проевропейския молдовски кабинет заедно с хора от партията си.

С партията му "Шор" се разигра дълга конституционна сага - първоначално парламентът на Молдова я обяви за противоконституционна, но след редица обрати Конституционният съд позволи на политиците от "Шор" да участват в предстоящите президентски избори в края на 2024 г. и в парламентарния вот през лятото на 2025 г.

