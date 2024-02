Путин официално постави основите за война с НАТО (ВИДЕО)

Путин предупреди какво възнамерява да прави открито на годишната си пресконференция през декември, 2023 година, но реформата за възстановяване на окръзите беше част от предложенията на военния му министър Сергей Шойгу, които започнаха да се дискутират още през есента на 2022 година. Основната идея за реформа на руската армия беше да се увеличи числеността: Русия иска да увеличи армията до 1,5 млн. души, създава нов корпус близо до Финландия. Сега подписаните от Путин укази са вече публично видими: Путин ще праща войски към Финландия: Имахме сърдечни отношения преди да ги замъкнат в НАТО

На този фон, едно от най-ярките пропагандни оръжия на режима на Путин – главният редактор на RT Маргарита Симонян, обяви как било нужно да се помни, че Русия е във война и това да е "първата мисъл сутрин". Симонян напомни за обсадата на Ленинград – колко много смърт и лишения имало там, но въпреки това Ленинград дал на руската армия стотици танкове, бронирани машини, снаряди и т.н. - един вид и сега всеки да дава всичко за руската армия:

Kremlin propagandist Simonyan urged Russians to feel like residents of the Siege of Leningrad who were starving to death



There were also cases of cannibalism during the Siege of Leningrad. We are waiting for suggestions from Simonyan. pic.twitter.com/EJHylZxdbR