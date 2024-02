Украйна отстъпва още на запад от Авдеевка (ВИДЕО)

(КАРТА) За превземането на Северно руските военни телеграм канали заговориха още от края на миналата седмица, но тогава това беше прибързано. Сега обаче има видеокадри, които показват, че руското знаме вече е издигнато в селото:

As expected. Russian forces inside central Sjeverne which means the small settlement is lost. https://t.co/W93OAmemM1 pic.twitter.com/7osy60D4Be